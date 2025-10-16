Viva

Esposa de Bruce Willis dice que ya está de duelo y habla del dolor de sus hijas: ‘No sé si se recuperarán’

Emma Heming revela cómo la demencia de Bruce Willis afecta a sus hijas y el proceso emocional de vivir un duelo con alguien aún con vida

Por O Globo / Brasil / GDA
Emma Heming narra cómo la demencia de Bruce Willis ha afectado a su familia y el difícil camino emocional que enfrentan.
Emma Heming narra cómo la demencia de Bruce Willis ha afectado a su familia y el difícil camino emocional que enfrentan.







