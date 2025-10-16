Esposa de Bruce Willis dice que ya está de duelo y habla del dolor de sus hijas: ‘No sé si se recuperarán’

Emma Heming narra cómo la demencia de Bruce Willis ha afectado a su familia y el difícil camino emocional que enfrentan.

Emma Heming, de 47 años, compartió el impacto que ha tenido la enfermedad de Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, tanto en su vida como en la de sus hijas Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años.

La modelo explicó en una entrevista con Vogue Australia que convive con una sensación constante de pérdida, a pesar de que el actor aún permanece con vida.

“He tenido que aprender a vivir con el dolor. Siempre me acompaña. No puedo deshacerme de él, pero respiraré, estaré triste y sentiré todos los sentimientos y emociones que necesite, pero tampoco permitiré que sea solo una nota pasajera”, declaró a Vogue Australia.

Desde el diagnóstico, el protagonista de Duro de Matar, de 70 años, ha enfrentado cambios importantes en su salud. Según Heming, el proceso ha sido especialmente complejo para sus hijas, quienes tenían apenas 10 y 8 años cuando se confirmó la enfermedad.

Expresó al medio de comunicación que las niñas atraviesan momentos difíciles y que sienten una fuerte ausencia emocional por parte de su padre, ya que él no ha estado presente en eventos significativos de sus vidas.

A pesar del sufrimiento, reconoció que las menores han mostrado resiliencia, aunque admitió que no sabe si algún día podrán superar esta situación. Indicó que todas están aprendiendo a vivir con la enfermedad de Bruce, incluida ella.

Heming también abordó esta experiencia en su libro El giro inesperado: Cómo recuperar la fuerza, la esperanza y reencontrarse en el camino del cuidado, donde relata el proceso de cuidar a su esposo.

En ese texto, hace referencia a una reflexión de Scout, hija de Bruce con Demi Moore, quien afirmó que el dolor es el precio que se paga por amar profundamente. Heming sostuvo que esa afirmación resume lo que sienten como familia.

La esposa del actor explicó que, cuando le preguntaban por el estado emocional de las niñas, solía pensar que, por difícil que fuera la situación, esta todavía podía ser peor.

“Cuando me preguntaban cómo estaban las niñas, yo pensaba que, por muy duro y triste que fuera, siempre pensé que podría ser mucho peor”, dijo la esposa de Bruce.

Willis también es padre de Rumer, Scout y Tallulah, nacidas durante su matrimonio anterior con Demi Moore.

