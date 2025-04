La razón por la que periodista de Teletica anuló su matrimonio durante el pontificado del papa Francisco

La periodista de Teletica Yesenia Alvarado recordó en el programa De boca en boca que hace unos años, bajo el mandato del papa Francisco, logró que las autoridades de la Iglesia Católica anularan su matrimonio.

Según explicó en el programa de canal 7, fue en el 2019 cuando recibió la respuesta positiva por parte del Tribunal Eclesiástico de Costa Rica. En ese momento ella estaba de viaje en México y aseguró que la noticia la recibió como un milagro.

En el programa de Teletica, la periodista solo contó cómo fue el proceso y lo que sintió cuando fue aprobado. Sin embargo, en una entrevista de noviembre del 2024 con su colega Lizeth Castro, Yesenia ahondó en la razón que la llevó a solicitar la anulación de su matrimonio.

¿Qué fue lo que motivó a la periodista a pedir la anulación del matrimonio?

Alvarado contó que su enlace fue corto, pero que duró más de un año. Que al inicio de la unión y la convivencia, ella estaba muy enamorada, que soñaba con formar una familia con su esposo.

La separación de la pareja se debió a un tema de fe. “Soy una persona muy creyente, muy católica. La persona con la que me casé tuvo un cambio de su ideología en el tema de la fe; eso fue un obstáculo que complicó las cosas. (...) Dios es el centro de las cosas y pues, definitivamente, no logramos encontrar acuerdos”, dijo Alvarado.

La periodista inició el proceso de la anulación de su matrimonio en el 2010 ante el Tribunal Eclesiástico de Costa Rica. La respuesta positiva a su petición le llegó en el 2019 después de muchos estudios, investigación, pruebas y hasta de un proceso de terapia psicológica.

Ante una pregunta de Castro, Yesenia afirmó que la decisión de anular su enlace con su esposo fue de ella. “Me parecía que era justo que se disolviera el matrimonio porque si yo me quería volver a casar, quería que fuera por la iglesia. Fue una decisión mía, mi exesposo ya no era católico ni practicaba ninguna fe, no tenía interés en nada”, afirmó.

Al cierre de esa entrevista, que está disponible en YouTube, Yesenia aseguró que siente mucho respeto por su expareja y añadió que no es una mala persona.

Yesenia Alvarado logró la anulación de su matrimonio por parte de la Iglesia Católica, en el 2019. (Archivo)

