La razón oculta por la que Brad Pitt rechazó actuar con Nicole Kidman en un filme que transformó su vida

El rechazo de Pitt a Kidman alteró la historia del filme que le presentó a Jolie, con quien vivió una intensa relación.

El filme Sr. & Sra. Smith (2005) cambió por completo la vida de Brad Pitt. Durante ese rodaje conoció a Angelina Jolie, con quien inició una relación sentimental que incluyó matrimonio, seis hijos y un divorcio mediático que finalizó hasta diciembre de 2024, luego de ocho años de disputas legales.

Sin embargo, la historia detrás de esa producción pudo haber sido muy distinta. El protagonista de F1: la película (2025) se negó a trabajar con Nicole Kidman, quien había sido considerada como la coprotagonista inicial del proyecto.

Aunque el director Doug Liman afirmó que Kidman no participó por compromisos previos con la película Las mujeres perfectas (2004), el productor Arnon Milchan reveló que Pitt rechazó actuar junto a la actriz. Según explicó, no existía química entre ambos.

Incluso, Brad Pitt consideró abandonar el proyecto, debido a los atrasos en la producción y la incertidumbre con respecto a quién sería su compañera de reparto.

Tras la salida de Kidman, Liman no pensó de inmediato en Jolie. Primero valoró a Gwyneth Paltrow, expareja de Pitt y con quien el actor mantuvo una relación entre 1994 y 1997. Estuvieron comprometidos, pero la relación terminó por razones personales y conflictos de agenda.

El director descartó esta opción al considerar que sería riesgoso emocionalmente para el actor. Temió que revivir un vínculo del pasado afectara su desempeño profesional y personal.

Otros nombres surgieron en el proceso. Cate Blanchett fue una candidata fuerte, especialmente luego de protagonizar una campaña fotográfica en la que lucía como una espía. Sin embargo, estaba ocupada con la grabación de El Aviador (2004).

También se evaluó a Catherine Zeta-Jones, aunque no generó consenso dentro del equipo. La única opción que sí unió opiniones fue Angelina Jolie.

La elección resultó ser decisiva. La relación entre Pitt y Jolie trascendió la pantalla, marcando un antes y un después en la vida del actor. La química que no tuvo con Nicole Kidman, sí surgió con Jolie, tanto dentro como fuera del set.

