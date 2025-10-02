La razón íntima detrás de la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban, según medio británico

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años. La razón sería la falta de intimidad por sus ocupadas agendas.

El matrimonio entre Nicole Kidman y Keith Urban, que duró 19 años, llegó a su fin por una razón que va más allá de la exposición mediática o las diferencias irreconciliables.

Según el tabloide británico Daily Mail, el quiebre se debió a la falta de intimidad causada por las apretadas agendas profesionales de ambos.

El medio explicó que la ruptura fue iniciativa del músico, quien le habría dicho a la actriz que ya no se sentía feliz. Urban tomó distancia tras expresar que la relación había perdido su conexión más personal y que la convivencia se había reducido a una formalidad.

Ambos contrajeron matrimonio en junio de 2006 y se conocieron en 2005. Son padres de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años. Kidman también tiene dos hijos, Isabella (32) y Connor (30), fruto de su relación con Tom Cruise, con quien estuvo casada entre 1990 y 2001.

De acuerdo con Daily Mail, los compromisos laborales terminaron por deteriorar el vínculo. Kidman participa en múltiples proyectos cinematográficos, mientras que Urban se mantiene en giras constantes.

Urban ya abandonó la casa familiar y se enfoca en su actual gira en Estados Unidos. Por su parte, Kidman permanece en el rancho de la familia ubicado en Nashville, junto a sus hijas.

Ambos siguen activos en sus carreras. Nicole Kidman ganó un Óscar como Mejor Actriz en 2003 por su papel en The Hours (2002). Keith Urban suma 12 discos de estudio, siendo High (2024) el más reciente, y ha recibido cuatro premios Grammy.

