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La película que destruyó a Jim Henson, creador de Los Muppets, y que años después se convirtió en un clásico

En 1986, una ambiciosa película de fantasía hundió emocionalmente al hombre detrás de Los Muppets. Décadas después, el público le dio la razón y la convirtió en una obra de culto

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
La cinta protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly fue destruida por la crítica en 1986, pero el tiempo terminó cambiando su historia.
La cinta protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly fue destruida por la crítica en 1986, pero el tiempo terminó cambiando su historia. (Alan Light y Bernard Gotfryd/Wikimedia Commons)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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