La película que destruyó a Jim Henson, creador de Los Muppets, y que años después se convirtió en un clásico

La cinta protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly fue destruida por la crítica en 1986, pero el tiempo terminó cambiando su historia.

En el verano de 1986, Jim Henson enfrentó el momento más duro de su carrera. El creador de Los Muppets apostó todo por Laberinto, una película de fantasía protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly. Sin embargo, el resultado en taquilla fue devastador.

La producción costó cerca de $25 millones, pero apenas recaudó $12,7 millones en Estados Unidos. El golpe afectó profundamente al director, quien nunca volvió a dirigir una película para cine. Cuatro años después, murió a causa de una infección bacteriana sin imaginar que aquella cinta terminaría convertida en un fenómeno cultural.

Un proyecto lleno de figuras importantes

Laberinto parecía destinada al éxito. La dirigía Jim Henson. George Lucas participó como productor ejecutivo y Terry Jones, integrante de Monty Python, escribió el guion.

La historia seguía a Sarah Williams, una adolescente interpretada por Jennifer Connelly, quien debía rescatar a su hermano bebé del misterioso Rey de los Goblins, personaje encarnado por David Bowie.

La película destacó por sus enormes escenarios, efectos especiales y complejos títeres. Henson mezcló fantasía, música y humor en una producción ambiciosa para la época.

El estreno coincidió con el dominio de películas como Top Gun y Karate Kid 2. Laberinto debutó en el octavo lugar de taquilla y perdió fuerza rápidamente.

Las reseñas tampoco ayudaron. Algunos críticos calificaron la historia como confusa y excesivamente extraña. Otros cuestionaron las actuaciones de Bowie y Connelly.

El problema también alcanzó a la promoción. El estudio presentó la película como cine familiar, pero su tono oscuro y surrealista confundió al público. Muchas familias no entendieron qué tipo de historia iban a encontrar.

'Laberinto' fue un fracaso en taquilla que afectó profundamente a Jim Henson. Décadas después, el público la convirtió en un clásico. (Gotfryd Bernard/Wikimedia Commons)

El fracaso afectó profundamente a Jim Henson

Brian Henson, hijo del director, recordó años después que aquella etapa fue especialmente difícil para su padre. Según explicó, Jim Henson estaba convencido de que había creado una de sus mejores obras.

El rechazo comercial provocó una gran decepción personal. El cineasta veía Laberinto como una apuesta artística distinta a todo lo que había hecho anteriormente.

Antes de morir en 1990, todavía consideraba la película como un fracaso importante dentro de su trayectoria.

Todo comenzó a cambiar en 1987. El lanzamiento en formato VHS permitió que nuevas generaciones descubrieran la película desde casa.

Las cadenas de televisión empezaron a transmitirla constantemente y el interés creció poco a poco. Las canciones interpretadas por David Bowie, como Magic Dance, comenzaron a ganar popularidad entre los jóvenes.

Con el paso de los años, Laberinto desarrolló una base de fanáticos fieles. Muchos espectadores encontraron en la cinta una historia distinta a las producciones infantiles tradicionales de los años 80.

David Bowie reconoció en entrevistas que, con el tiempo, las personas comenzaron a identificarlo por su personaje de Jareth. Jennifer Connelly también aseguró que nuevas generaciones seguían descubriendo la película décadas después de su estreno.

Aunque Jim Henson no alcanzó a ver el impacto completo de la obra, sí llegó a notar los primeros signos de su revalorización antes de morir.

Actualmente, Laberinto mantiene una sólida reputación dentro del cine fantástico. Eventos temáticos reúnen cada año a seguidores disfrazados de sus personajes y numerosos cineastas la citan como inspiración.

La película que una vez fue considerada un fracaso terminó convertida en el legado más inesperado de Jim Henson.

Filmografía de Jim Henson en el cine

La carrera cinematográfica de Jim Henson incluyó proyectos innovadores que mezclaron fantasía, humor y trabajo con títeres.

En 1965 dirigió el cortometraje Time Piece. Cuatro años después realizó la película para televisión The Cube. En 1979 participó como productor y titiritero en The Muppet Movie. Luego dirigió The Great Muppet Caper en 1981. En 1982 codirigió The Dark Crystal junto a Frank Oz. También trabajó como productor ejecutivo y titiritero en The Muppets Take Manhattan en 1984 y participó en Sesame Street Presents: Follow That Bird en 1985. Su último largometraje como director fue Labyrinth en 1986.

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