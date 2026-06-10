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La película de Netflix que conmueve al público con una historia sobre inclusión, amistad y perdón

‘La chica del perdón’ se ubicó entre las películas más vistas de Netflix. Conozca la historia sobre amistad, inclusión, discapacidad y resiliencia que cautiva a los espectadores

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una adolescente con parálisis cerebral encuentra apoyo en una nueva amistad mientras enfrenta prejuicios y acoso escolar.
Una adolescente con parálisis cerebral encuentra apoyo en una nueva amistad mientras enfrenta prejuicios y acoso escolar. (Netflix /Netflix)







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La Nación / Argentina / GDA

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