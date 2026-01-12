‘La pasión de Cristo 2’ se perfila como la secuela religiosa más ambiciosa del cine

Mel Gibson prepara 'La pasión de Cristo 2', una secuela dividida en dos partes, con rigor histórico, nuevo elenco y estrenos simbólicos en 2027.

Más de 20 años después del impacto global de La pasión de Cristo, el director Mel Gibson avanza en una secuela que expertos del sector califican como el proyecto más ambicioso del cine religioso. La nueva producción llegará a salas en dos partes, con fechas de estreno ligadas al calendario litúrgico.

El rodaje inició en Italia en agosto de 2025. La primera entrega se programó para el 26 de marzo de 2027, fecha que coincide con el Viernes Santo. La segunda parte se estrenará el 6 de mayo de 2027, exactamente 40 días después, cuando se conmemora la Ascensión.

La planificación de los lanzamientos busca reforzar el vínculo simbólico con la narrativa bíblica. La producción no se concibió como una sola película. Desde su origen se diseñó como un relato dividido en dos actos.

Rigurosidad histórica como eje central

Para sostener la precisión histórica, Mel Gibson dedicó siete años a la escritura del guion. Durante ese proceso recibió asesoría permanente de teólogos e historiadores. El objetivo fue mantener una fidelidad bíblica similar a la que marcó la cinta original.

La primera película destacó por el uso de lenguas antiguas como el latín, el hebreo y el arameo. Ese enfoque estableció un estándar de realismo que el director busca conservar en esta nueva etapa.

Cambios en el elenco principal

El paso del tiempo obligó a realizar modificaciones en el reparto. Jim Caviezel y Monica Bellucci, protagonistas de la película de 2004, no retomarán sus papeles.

El rol de Jesucristo recaerá en el actor finlandés Jaakko Ohtonen. El personaje de María Magdalena será interpretado por la actriz cubana Mariela Garriga. La renovación del elenco pretende ofrecer una nueva lectura de la historia sin alterar su base narrativa.

Producción a gran escala

El equipo trabaja en paisajes italianos para recrear los escenarios bíblicos. La magnitud del proyecto se refleja en el tiempo de desarrollo y en la estructura narrativa elegida.

La secuela apunta a ampliar el impacto cultural y espiritual que alcanzó la película original. La apuesta no se limita al desempeño en taquilla. La producción busca consolidarse como un referente dentro del cine religioso contemporáneo.

