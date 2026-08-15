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‘La Nación’ sorteará entradas dobles para el Festival Internacional de Ballet 2026: así puede participar

El evento será el 29 y 30 de agosto en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José

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Por Fátima Jiménez
El Festival Internacional de Ballet de San José se ha consolidado como un puente para el talento local, acumulando un historial de más de 65 becados internacionales en destinos como Nueva York, Barcelona y México.
El Festival Internacional de Ballet de San José se ha consolidado como un puente para el talento local, acumulando un historial de más de 65 becados internacionales en destinos como Nueva York, Barcelona y México. (Cortesía /Cortesía)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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