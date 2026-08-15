‘La Nación’ sorteará entradas dobles para el Festival Internacional de Ballet 2026: así puede participar

El Festival Internacional de Ballet de San José se ha consolidado como un puente para el talento local, acumulando un historial de más de 65 becados internacionales en destinos como Nueva York, Barcelona y México.

La Nación invita a sus lectores a participar por entradas dobles para el Festival Internacional de Ballet 2026, que reunirá a bailarines invitados del American Ballet Theatre y a artistas nacionales en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

El espectáculo, producido por el Ballet Nacional de Costa Rica, se realizará el sábado 29 de agosto, a las 7 p. m., y el domingo 30 de agosto, a las 4 p. m.

La programación contempla fragmentos de El Corsario, una de las obras más reconocidas del repertorio clásico, así como una pieza contemporánea inédita dirigida por Andile Ndlovu. Las entradas para el público general tienen precios entre ¢20.000 y ¢45.000.

¿Cómo participar en el sorteo de ‘La Nación’?

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Quienes resulten seleccionados deberán responder dentro del plazo que se les indique para confirmar la asignación de sus entradas.

El peroodo de participación inicia el viernes 14 de agosto del 2026 y finalizará el jueves 27 de agosto del 2026, a las 9 a. m.

Esta es una oportunidad para disfrutar de una propuesta que combina danza clásica y contemporánea, con artistas internacionales y talento costarricense, en uno de los teatros más emblemáticos de la capital.