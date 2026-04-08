La música también llegó a la Luna: NASA revela las canciones que despiertan a los astronautas de Artemis II

Mientras la humanidad volvió a mirar hacia la Luna, la rutina diaria de los astronautas también tiene su propio ritual. Desde hace más de medio siglo, la NASA utiliza música para despertar a las tripulaciones en el espacio, una tradición que se remonta a las misiones del Gemini Program, en la década de 1960.
La práctica continúa ahora en la histórica misión Artemis II, que llevó a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Cada mañana, desde el control de misión en la Tierra, se transmite un fragmento de una canción para marcar el inicio de la jornada y levantar el ánimo de la tripulación.
Esta vez, además, la tripulación eligió personalmente algunas de las canciones que forman parte de su “despertador espacial”, y la agencia espacial reunió los temas en una lista pública en Spotify, para que cualquier persona pueda escuchar la misma música que acompaña a los astronautas en su viaje.
Las canciones que ya suenan en el espacio
Hasta ahora, estas son algunas de las canciones que han sido utilizadas para despertar a la tripulación durante la misión:
Sleepyhead, de Young & Sick
Green Light, de John Legend ft. André 3000
In a Daydream, de Freddy Jones Band
Pink Pony Club, de Chappell Roan
Working Class Heroes (Work), de CeeLo Green
Good Morning, deMandisa & TobyMac
Tokyo Drifting, de Denzel Curry & Glass Animals
La selección mezcla pop, rock e incluso música góspel, con el objetivo de empezar el día con energía mientras la nave Orion recorre cientos de miles de kilómetros lejos de la Tierra.
Editor del suplemento Viva de La Nación, Revista Dominical y Áncora. Bachiller en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Comunicación de Mercadeo. Amplia experiencia en la cobertura de temas de cultura, cine y música; además en el desarrollo de reportajes y crónicas de envergadura nacional e internacional.
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