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La música también llegó a la Luna: NASA revela las canciones que despiertan a los astronautas de Artemis II

La agencia espacial publicó en Spotify una lista con las canciones que forman parte del tradicional “despertador espacial”

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Por Fiorella Montoya y Alexánder Sánchez

Mientras la humanidad volvió a mirar hacia la Luna, la rutina diaria de los astronautas también tiene su propio ritual. Desde hace más de medio siglo, la NASA utiliza música para despertar a las tripulaciones en el espacio, una tradición que se remonta a las misiones del Gemini Program, en la década de 1960.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Alexánder Sánchez

Alexánder Sánchez

Editor del suplemento Viva de La Nación, Revista Dominical y Áncora. Bachiller en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Comunicación de Mercadeo. Amplia experiencia en la cobertura de temas de cultura, cine y música; además en el desarrollo de reportajes y crónicas de envergadura nacional e internacional.

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