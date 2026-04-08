La música también llegó a la Luna: NASA revela las canciones que despiertan a los astronautas de Artemis II

Mientras la humanidad volvió a mirar hacia la Luna, la rutina diaria de los astronautas también tiene su propio ritual. Desde hace más de medio siglo, la NASA utiliza música para despertar a las tripulaciones en el espacio, una tradición que se remonta a las misiones del Gemini Program, en la década de 1960.

La práctica continúa ahora en la histórica misión Artemis II, que llevó a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Cada mañana, desde el control de misión en la Tierra, se transmite un fragmento de una canción para marcar el inicio de la jornada y levantar el ánimo de la tripulación.

Esta vez, además, la tripulación eligió personalmente algunas de las canciones que forman parte de su “despertador espacial”, y la agencia espacial reunió los temas en una lista pública en Spotify, para que cualquier persona pueda escuchar la misma música que acompaña a los astronautas en su viaje.

Mantener el buen ánimo en una misión espacial es fundamental. En el caso de Artemis II, la tripulación se ayuda con buena música. (HANDOUT/AFP)

Las canciones que ya suenan en el espacio

Hasta ahora, estas son algunas de las canciones que han sido utilizadas para despertar a la tripulación durante la misión:

Sleepyhead, de Young & Sick

Young & Sick Green Light, de John Legend ft. André 3000

John Legend ft. André 3000 In a Daydream, de Freddy Jones Band

Freddy Jones Band Pink Pony Club, de Chappell Roan

Chappell Roan Working Class Heroes (Work), de CeeLo Green

de CeeLo Green Good Morning, deMandisa & TobyMac

deMandisa & TobyMac Tokyo Drifting, de Denzel Curry & Glass Animals

La selección mezcla pop, rock e incluso música góspel, con el objetivo de empezar el día con energía mientras la nave Orion recorre cientos de miles de kilómetros lejos de la Tierra.

La playlist de la misión Artemis II

Las personas interesadas pueden escuchar la lista oficial publicada por la agencia espacial en Spotify en este enlace: https://open.spotify.com/user/nasaspotify

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial.