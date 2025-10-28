La mujer que inspiró una canción de Lily Allen tras vivir un romance secreto con actor de ‘Stranger Things’

Diseñadora de vestuario confirmó amorío con David Harbour en 2021. Mensajes entre ambos fueron usados en canción de Lily Allen.

La diseñadora de vestuario Natalie Tippett confesó haber vivido un romance con David Harbour, actor de la serie Stranger Things, mientras él aún estaba casado con la cantante británica Lily Allen. La relación ocurrió durante la grabación de una película en Nueva Orleans en 2021.

El tema salió a la luz este fin de semana, luego de que Tippett revelara que ella fue la inspiración detrás de la canción Madeline, incluida en el más reciente disco de Allen, titulado West End Girl.

Ambos trabajaron juntos en la comedia de terror Fantasma y CIA, estrenada en 2023. El vínculo habría iniciado poco después del inicio de las grabaciones. Tippett tenía 34 años en ese momento y Harbour 50.

Según explicó la figurinista, el actor la invitó a su casa en Atlanta, sin que su esposa estuviera enterada. La artista descubrió el engaño luego de revisar el celular de Harbour y leer los mensajes que había intercambiado con Tippett.

Esos textos fueron utilizados como parte de la letra de la canción Madeline, reconoció Tippett al tabloide británico Daily Mail. Añadió que identificó frases textuales en la composición, pero afirmó no sentirse cómoda con su rol involuntario como musa de la pieza.

Tippett comentó que ya escuchó la canción y que está consciente de la repercusión pública, aunque subrayó que busca proteger su vida privada y la de su hija de dos años y medio. También indicó que la situación le genera temor por la exposición mediática.

Lily Allen y David Harbour se casaron en 2020, pero su separación se conoció públicamente en febrero de este año. Tras la noticia, la cantante se internó en una clínica para tratar un episodio de turbulencia emocional. El divorcio entre ambos comenzó formalmente el mes pasado.

