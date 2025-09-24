La icónica casa de Robert Redford en California: una millonaria mansión en medio de la montaña

Robert Redford dejó su mansión en California tras venderla por $4,65 millones para residir en Santa Fe, donde falleció en setiembre.

La icónica residencia de Robert Redford en Tiburón, California, se convirtió en una joya del mercado inmobiliario al ser vendida semanas antes de su muerte, ocurrida el 16 de setiembre de 2025.

La propiedad se encontraba en una exclusiva zona montañosa junto a la bahía de San Francisco, rodeada de jardines, terrazas y senderos costeros.

El actor de 89 años, recordado por filmes como Todos los hombres del presidente, vendió su mansión por $4,65 millones. La operación se concretó en tan solo tres semanas desde que ingresó al mercado a comienzos de 2025.

La casa se localizaba al final de una calle sin salida, en la dirección 2517 Mar East, en el condado de Marín. Redford y su esposa, la artista Sibylle Szaggars, adquirieron la propiedad en 2020 por $3,1 millones. Durante su estancia realizaron varias remodelaciones.

Así era la mansión que habitó Robert Redford

El inmueble contaba con 2.824 pies cuadrados (más de 260 metros cuadrados) distribuidos en dos niveles. La estructura principal tenía un estilo de cabaña rústica, con cuatro dormitorios, de los cuales uno funcionaba como despacho, y tres baños.

La suite principal incluía vestidor y un baño con tocadores dobles. Los interiores destacaban por sus pisos de madera, techos altos y una amplia sala familiar iluminada con ventanales, tragaluces y una chimenea a gas.

La cocina fue diseñada para un chef profesional. Disponía de desayunador, despensa y acceso directo a las terrazas. En el exterior, la propiedad ofrecía más de 1.000 pies cuadrados de terrazas ubicadas al sur y al este, ideales para el descanso al aire libre.

Además, tenía un jardín frontal y un garaje con espacio para dos automóviles. En sus inmediaciones se encontraban playas, espacios abiertos y senderos ideales para caminar.

Por qué vendió Robert Redford su casa en California

Según reportó el San Francisco Chronicle, Redford vendió la mansión para dedicar más tiempo a su residencia principal en Santa Fe, Nuevo México, donde su esposa continúa su carrera artística.

El comprador fue Cricket Wardein, dueño de la cadena de estudios Mighty Pilates, quien pagó los $4,65 millones solicitados por la vivienda.

La familia Redford también poseía otras propiedades en Utah y California. En Utah se encuentra la casa donde el actor falleció a los 89 años, en la madrugada del 16 de setiembre. Este estado fue fundamental en su vida, ya que allí fundó el Festival de Cine de Sundance.

La agente del actor, Cindi Berger, informó al The New York Times que Redford murió mientras dormía, acompañado de sus seres queridos. No se especificó la causa de muerte.

