La insólita sorpresa que halló un influencer al alquilar un Airbnb

Influencer encontró una capilla en su Airbnb en Colombia y su historia provocó una ola de bromas en redes sociales.

El creador de contenido @bosfranko se volvió viral en TikTok tras mostrar una inesperada experiencia al alquilar un Airbnb en Colombia.

Lo que parecía un descanso tranquilo terminó en una situación que dejó a muchos de sus seguidores riendo: su cama estaba ubicada dentro de una capilla católica.

El joven relató que buscaba pasar días alejados del ruido urbano, pero al llegar al alojamiento se encontró con un cuarto que, además de cama y sillón, tenía un altar religioso.

No indicó la ciudad en la que ocurrió, aunque advirtió a sus seguidores que revisaran con atención la descripción de cualquier alojamiento antes de reservar.

En su video, el influencer mostró cómo la estancia incluía una pequeña capilla, algo que, según dijo, no esperaba encontrar. Señaló que esta no era su primera vez usando la plataforma, pero sí la primera en vivir algo tan inusual.

El joven no aclaró si permaneció en ese alojamiento, pero sí continuó con sus vacaciones en Colombia.

