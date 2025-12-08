La inesperada caligrafía del príncipe Louis captó toda la atención en evento de Navidad de la familia real

Una cinta con el nombre del príncipe Louis llamó la atención durante el evento navideño de la realeza en Londres

La familia real británica celebró el pasado viernes 5 de diciembre su primera misa navideña del año en la Abadía de Westminster. Durante el evento, una foto del príncipe Louis, de 7 años, causó furor en redes sociales.

La imagen mostró un detalle que muchos no esperaban: su caligrafía en una cinta decorativa colocada en uno de los árboles de Navidad, afuera del templo londinense.

El lazo, en el que se leía su nombre escrito con letra infantil, formó parte de los adornos instalados durante la ceremonia. En la actividad también participaron otros miembros de la familia real, incluido el príncipe William, la princesa Kate y los hermanos mayores de Louis: el príncipe George, de 12 años, y la princesa Charlotte, de 10.

El gesto del nieto menor del rey Carlos III fue ampliamente comentado. Usuarios de redes sociales destacaron la ternura del momento y señalaron el parecido físico entre el niño y su madre. Comentarios como “mi corazón se derritió” o “tiene la misma sonrisa de Kate” se repitieron en plataformas como X e Instagram.

Los admiradores de la monarquía británica también compartieron mensajes de afecto hacia Louis. Algunos describieron el momento como uno de los más emotivos del evento y aseguraron que su simpatía ya es evidente a su corta edad.

Louis ocupa actualmente el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, después de su padre William, su hermano George y su hermana Charlotte.

El diario británico Daily Mail también destacó el gesto y aseguró que la “adorable caligrafía del príncipe Louis derritió los corazones de los seguidores”.

La cuenta oficial de Instagram del príncipe y la princesa de Gales compartió un álbum con fotografías familiares tomadas durante la misa, donde se pueden ver más detalles del evento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.