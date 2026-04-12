La gente ignoró a Sin Bandera en pleno show por esto que ocurría entre el público: vea el impensado y viral momento

Sin Bandera dio un extenso concierto en Costa Rica este 11 de abril.

Sin Bandera regresó a Costa Rica y su concierto no pasó como uno más en el calendario. Así lo hicieron saber las miles de personas que agotaron las entradas en Parque Viva para este sábado 11 de abril.

El público colmó el recinto, sediento de escuchar éxitos como Que lloro y Entra en mi vida, y en el escenario el dúo romántico lo dio todo. Pero, a pesar de que todos los elementos necesarios para el hechizo del embelesamiento estaban presentes, hubo algo más poderoso.

Mientras Noel Schajris y Leonel García hacían de las suyas en la tarima, dos personas en la audiencia lograron que todas las miradas se apartaran de los cantantes y se enfocaran en ellos.

Hombre le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Sin Bandera en Parque Viva

Una luz se ciñó sobre un punto específico y, justo allí, una apasionada escena cautivó a todos: un hombre sacó un anillo y le pidió matrimonio a su pareja frente a miles de personas que aplaudían lo sucedido.

La propia producción del evento, días antes, había hecho la convocatoria a través de las redes sociales, invitando a que se realizaran pedidas de mano durante el show.

Fue por esa razón que el momento se tornó más que especial, casi como si estuviera producido, con la luz preparada y Sin Bandera como banda sonora interpretando Dime que sí.

El sentimental cierre fue ver a la mujer aceptar la petición y a los músicos cambiando la letra de su hit, para concluir la canción con la frase: “Dijo que sí”, en medio del júbilo generalizado.

El momento, que fue captado por la cámara de Parque Viva y compartido a través de sus redes sociales, se viralizó. En pocas horas, ya acumula más de 200.000 visitas entre Instagram y Facebook.