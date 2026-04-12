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La gente ignoró a Sin Bandera en pleno show por esto que ocurría entre el público: vea el impensado y viral momento

El concierto del dúo romántico estuvo lleno de emociones e, incluso, por algunos instantes la audiencia quitó la mirada del escenario

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Por Juan Pablo Sanabria
Sin Bandera en Costa Rica. Parque Viva, 11 de abril de 2026
Sin Bandera dio un extenso concierto en Costa Rica este 11 de abril. (David Chacón/David Chacón)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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