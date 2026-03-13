La estación de tren abandonada que renació como hotel de lujo: así transformaron la histórica Canfranc

La estación internacional de Canfranc pasó del abandono a convertirse en un hotel cinco estrellas con restaurantes en vagones y 104 habitaciones.

La antigua estación internacional de Canfranc, ubicada en los Pirineos aragoneses, pasó de décadas de abandono a convertirse en un hotel cinco estrellas. El edificio histórico reabrió en enero del 2023 como Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, tras una restauración que recuperó su valor arquitectónico y cultural.

Durante más de 40 años la estructura permaneció cerrada. El deterioro comenzó en 1970 tras un accidente ferroviario en el lado francés de la línea. Ese hecho interrumpió la conexión internacional y dejó la estación sin uso.

Hoy el lugar opera como un hotel de lujo con 104 habitaciones, spa, restaurantes y espacios de diseño que combinan historia ferroviaria con comodidades modernas.

El hotel cuenta con una piscina climatizada interior, integrada al área de spa. (Barceló/Barceló)

Una de las estaciones más grandes de Europa

La estación internacional de Canfranc se inauguró en 1928. En ese momento fue la segunda estación ferroviaria más grande de Europa.

El edificio mide 241 metros de longitud y posee más de 300 ventanas. La infraestructura facilitó el tránsito ferroviario entre España y Francia. El diseño monumental lo realizó el ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre.

La estación cumplió funciones aduaneras, sanitarias y hoteleras. También operó como un punto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo se registraron operaciones de espionaje, tráfico de oro nazi y pasos clandestinos hacia la libertad.

El rescate de un edificio histórico

Tras décadas de abandono el Gobierno de Aragón adquirió la estación en 2013. El objetivo fue rescatar el inmueble y recuperar su valor patrimonial.

El proyecto de rehabilitación respetó elementos originales del edificio. Entre ellos destacan la gran marquesina metálica, la fachada neoclásica y varias estructuras interiores.

El diseño incorporó materiales como terciopelo, mármol, madera y latón. La intervención reinterpretó el estilo original con una estética contemporánea.

El hotel abrió sus puertas en enero del 2023. La restauración estuvo a cargo del estudio Ilmiodesign. La operación del establecimiento quedó bajo la gestión del grupo Barceló.

La fachada neoclásica de la estación fue restaurada respetando el diseño original, con más de 300 ventanas y una longitud de 241 metros (Barceló/Barceló)

Vagones convertidos en restaurantes

Uno de los elementos más llamativos del hotel es su oferta gastronómica. Algunos restaurantes funcionan dentro de antiguos vagones restaurados.

El restaurante Canfranc Express posee una estrella Michelin. El proyecto culinario lo lideran los chefs Eduardo Salanova y Ana Acín. El menú degustación se inspira en los trayectos del histórico Orient Express.

Otro espacio es el vagón 1928. El lugar recrea el estilo de la belle époque y ofrece cocina francesa de montaña.

La propuesta gastronómica también incluye El Internacional, el café Art Déco y el bar de cócteles La Biblioteca.

Algunos espacios gastronómicos del hotel funcionan dentro de antiguos vagones restaurados, en homenaje al pasado ferroviario del edificio (Barceló/Barceló)

Un hotel rodeado de montañas

El hotel se ubica a 1.194 metros de altitud en el Pirineo aragonés. El entorno ofrece paisajes de alta montaña.

El establecimiento se encuentra cerca de estaciones de esquí como Candanchú y Astún.

La reciente reapertura del servicio ferroviario Canfranero, que conecta Huesca con Canfranc, refuerza el valor estratégico de la zona. El proyecto contempla una futura reconexión ferroviaria internacional.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

El hotel Canfranc Estación ofrece varias categorías de habitaciones. Las tarifas cambian según tamaño, servicios y vistas.

La habitación Deluxe mide entre 21 m² y 30 m². El precio base es de $269 por noche sin desayuno. El paquete con desayuno cuesta $293.

La categoría Deluxe Superior tiene una tarifa de $296 por noche sin desayuno. Con desayuno el precio sube a $319.

La Junior Suite ofrece mayor espacio y privacidad. El precio inicia en $323 por noche sin desayuno y $346 con desayuno.

El hotel también dispone de la opción Deluxe Familiar. Este tipo de suite conecta dos habitaciones Deluxe de 29 m² cada una. Puede alojar hasta cuatro adultos o tres niños.

El precio parte de $592 por noche sin desayuno y alcanza $615 con desayuno incluido.

Las tarifas varían según temporada, disponibilidad y promociones.

Reconocimiento internacional

El proyecto de rehabilitación recibió reconocimiento internacional. Diversos medios como The New York Times, Financial Times, Elle Decor y National Geographic destacaron el diseño y la recuperación del edificio histórico.

El hotel también obtuvo premios en certámenes especializados de arquitectura interior.

El hall central conserva la estructura original de la estación, con una marquesina metálica restaurada y detalles art déco que evocan el esplendor ferroviario del siglo XX (Barceló/Barceló)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.