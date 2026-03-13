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La estación de tren abandonada que renació como hotel de lujo: así transformaron la histórica Canfranc

Un edificio ferroviario de 1928 abandonado durante décadas fue restaurado y convertido en un hotel de lujo en los Pirineos de España

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Por La Nación / Argentina / GDA
La estación internacional de Canfranc pasó del abandono a convertirse en un hotel cinco estrellas con restaurantes en vagones y 104 habitaciones.
La estación internacional de Canfranc pasó del abandono a convertirse en un hotel cinco estrellas con restaurantes en vagones y 104 habitaciones. ( Antonio Orga/Wikimedia Commons)







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La Nación / Argentina / GDA

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