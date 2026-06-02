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La drástica transformación de Jason Biggs habría influido en el fin de su matrimonio de 18 años

Fuentes cercanas a la expareja aseguran que los cambios físicos y profesionales del protagonista de American Pie alteraron la dinámica de la relación

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Por O Globo / Brasil / GDA
NUEVA YORK, NUEVA YORK - 25 DE JULIO: Jason Biggs y Jenny Mollen asisten al estreno de la séptima temporada de Orange Is the New Black de Netflix el 25 de julio de 2019 en Nueva York. Dia Dipasupil/Getty Images para Netflix/AFP (Foto de Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
La separación de Jason Biggs y Jenny Mollen sale a la luz junto a reportes que apuntan a transformaciones personales y nuevas presiones laborales. (DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP)







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