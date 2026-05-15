Actor de ‘American Pie’ y actriz anuncian divorcio tras 18 años de matrimonio: mantienen ‘excelente relación’

El protagonista de American Pie y Jenny Mollen confirmaron su divorcio, aunque mantienen una relación cordial y cercana.

El actor Jason Biggs, recordado por la franquicia American Pie, y la actriz Jenny Mollen anunciaron su divorcio tras 18 años de matrimonio. Un representante de la pareja confirmó la información a la revista People y al sitio TMZ este jueves 14 de mayo.

Pese a la separación, el portavoz indicó que ambos mantienen una excelente relación y continúan enfocados en la crianza compartida de sus hijos, Lazlo, de 8 años, y Sid, de 12.

Una fuente cercana aseguró que los dos “están muy bien” y que incluso compartieron en familia el cumpleaños número 48 de Jason Biggs el pasado martes 12 de mayo.

La misma fuente afirmó que la relación entre ambos sigue siendo cercana y sólida. Además, señaló que continuarán con una convivencia armoniosa como padres.

Jason Biggs y Jenny Mollen se conocieron durante el rodaje de la película Amigos, Amigos, Mujeres Aparte en 2008. Ese mismo año se comprometieron en enero y se casaron en abril.

La pareja mantuvo su vida privada alejada de los reflectores durante años. Todo apunta a que esa discreción continuará después de la separación.

Biggs alcanzó fama internacional gracias a su papel de Jim Levenstein en American Pie (1999). Luego participó en otras tres películas de la saga: American Pie 2 (2001), American Pie: La boda (2003) y American Pie: El reencuentro (2012).

Por su parte, Jenny Mollen, de 46 años, trabajó en series y películas como Angel: El cazavampiros (2003-2004), Agencia de talentos (2006), Loco y estúpido amor (2011) y Un conductor en apuros (2016).

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