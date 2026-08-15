La dolorosa pérdida de Vica Andrade que conmueve en el Día de la Madre: ‘Su ausencia duele tanto que es imposible describirla’

Vica Andrade celebró a su mamá en este Día de la Madre, pese a que la señora falleció en setiembre del 2025.

La expresentadora y exmodelo costarricense Vica Andrade conmovió a sus seguidores en redes sociales con un emotivo mensaje que le dedicó a su mamá en el Día de la Madre, el primero que pasa sin ella en vida.

Andrade, quien hizo carrera y familia en México, sufrió el fallecimiento de su mamá, doña María Elena Solís, quien murió en setiembre del 2025 a los 90 años.

“Mi mamá fue una guerrera incansable y amorosa. Su ausencia duele tanto que es imposible describirla. Te honramos hoy y siempre y te seguiremos celebrando”, escribió Andrade en el pie de una foto en la que se le ve abrazando a su mamá.

Además, en el mensaje agregó una felicitación a las madres de Costa Rica, a quienes definió como mujeres valientes que no se rinden.

Cuando falleció doña María Elena, Vica también usó sus redes sociales para despedirse de “la más hermosa de las flores”, como la llamaba. “Mi mamita preciosa descansa en paz en los brazos del Señor”, escribió entonces.