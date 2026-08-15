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La dolorosa pérdida de Vica Andrade que conmueve en el Día de la Madre: ‘Su ausencia duele tanto que es imposible describirla’

La expresentadora de televisión aprovechó sus redes sociales para dedicarles un emotivo mensaje a las madres de Costa Rica

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Por Jessica Rojas Ch.
Vica Andrade
Vica Andrade celebró a su mamá en este Día de la Madre, pese a que la señora falleció en setiembre del 2025. (Instagram)







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Vica AndradeDía de la Madre
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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