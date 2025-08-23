‘La Cotorrisa’ se disculpa por cancelar show en Costa Rica: esta fue la justificación que dieron horas antes del evento

El pódcast 'La Cotorrisa' se ha ganado el corazón de los oyentes a lo largo de Latinoamérica. La agrupación comunicó la reprogramación de su espectáculo en Costa Rica por motivos 'de fuerza mayor'.

El espectáculo en vivo de La Cotorrisa, uno de los pódcast de comedia más escuchados en Costa Rica y Latinoamérica, fue cancelado pocas horas antes de su presentación prevista para la noche de este sábado 23 de agosto en el anfiteatro CIC Ande, en Belén de Heredia.

Según comunicó la agrupación, integrada por los humoristas mexicanos José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, en los próximos días se anunciará la nueva fecha del espectáculo, el cual debió reprogramarse “por motivos de fuerza mayor”.

Entre tanto, indicaron que la devolución de las entradas se hará de forma automática, aunque el plazo de reintegro dependerá de cada entidad bancaria.

“Disculpen el aviso con tan poco tiempo de antelación: trabajamos hasta la última oportunidad para sostener la fecha porque teníamos la esperanza de lograrlo (...). Nuestro compromiso es regresar muy pronto para ofrecerles un show a la altura de Costa Rica”, escribieron los comediantes en sus perfiles de redes sociales.

La propuesta humorística de La Cotorrisa en vivo combina relatos absurdos, anécdotas del público y bromas esporádicas. Entre los personajes más populares destaca Gerry, figura habitual del pódcast, que había sido anunciado como parte del espectáculo programado para Costa Rica.

La Cotorrisa se ha consolidado entre los pódcast en español más reproducidos en Spotify y ha llenado auditorios en México, Estados Unidos, Argentina y España. La función en Belén habría marcado el debut del formato en suelo costarricense.

