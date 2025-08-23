Viva

‘La Cotorrisa’ se disculpa por cancelar show en Costa Rica: esta fue la justificación que dieron horas antes del evento

El pódcast mexicano, uno de los más escuchados en la región, pospuso su primera presentación en suelo costarricense y prometió reagendar la función

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Con humor, historias insólitas y mucha espontaneidad, 'La Cotorrisa' se ganó el corazón de los oyentes en toda Latinoamérica.
El pódcast 'La Cotorrisa' se ha ganado el corazón de los oyentes a lo largo de Latinoamérica. La agrupación comunicó la reprogramación de su espectáculo en Costa Rica por motivos 'de fuerza mayor'. (Instagram /Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La CotorrisaCIC Ande
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.