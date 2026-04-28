Viva

La confesión que Mariano Torres hizo recientemente y que sale a relucir tras su polémico exabrupto

El futbolista argentino, capitán del Saprissa, habló con sinceridad pocos días antes de la escena que protagonizó con un comisario y que podría traerle una fuerte sanción

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mariano Torres tocó al comisario Erick Mora al realizarle un reclamo en el partido ante Puntarenas.
Mariano Torres lanzó dos manotazos al comisario de la Unafut en el último partido de Saprissa de la primera ronda, ante Puntarenas. (Captura pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mariano TorresAnthony PorrasSaprissa
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.