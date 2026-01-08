Viva

La cascada del final de ‘Stranger Things’ se convierte en un éxito entre los viajeros: vea dónde se ubica

La cascada Haifoss pasó de la ficción a la realidad tras el final de ‘Stranger Things’. El fenómeno disparó búsquedas en Google y despertó el interés por los escenarios de la serie

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Haifoss ganó notoriedad mundial tras el final de 'Stranger Things'. Las búsquedas crecieron de forma exponencial y los fans comenzaron a visitar las locaciones.
Haifoss ganó notoriedad mundial tras el final de 'Stranger Things'. Las búsquedas crecieron de forma exponencial y los fans comenzaron a visitar las locaciones. (Screenshot YouTube/Screenshot YouTube)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCStranger ThingsIslandiaTurismo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.