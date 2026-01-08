La cascada del final de ‘Stranger Things’ se convierte en un éxito entre los viajeros: vea dónde se ubica

Haifoss ganó notoriedad mundial tras el final de 'Stranger Things'. Las búsquedas crecieron de forma exponencial y los fans comenzaron a visitar las locaciones.

Haifoss, una cascada ubicada en Islandia, captó la atención mundial tras aparecer en escenas clave del episodio final de Stranger Things. El cierre de la serie, luego de casi una década, impulsó un aumento inédito en búsquedas digitales y reactivó el interés por los escenarios utilizados en la producción.

Datos de Bókun, empresa vinculada a TripAdvisor, muestran que las búsquedas en Google de términos como cascadas de Stranger Things, cascadas gemelas de Haifoss y mejor época para visitar Islandia crecieron 5.000% durante el último mes. El término Haifoss registró un alza de 1.863%, mientras que Stranger Things aumentó 150%, impulsado por la exposición del paisaje en el desenlace de la serie.

Un escenario natural con protagonismo televisivo

La cascada Haifoss se localiza cerca del volcán Hekla, en el sur de Islandia. Se trata de una cascada gemela, aunque surgieron versiones sobre una posible tercera caída de menor tamaño relacionada con la trama de la serie. Esa versión no cuenta con confirmación oficial.

Con una altura de 122 metros, sobre el río Fossá, Haifoss figura como la cuarta cascada más alta de Islandia. El acceso resulta complejo. El sitio especializado The World Travel Guy señala que se recomienda automóvil con tracción en las cuatro ruedas debido al estado del camino. El trayecto desde Reikiavik toma cerca de dos horas. La zona dispone de espacio para estacionamiento.

Cascada Haifoss (Canva /Canva)

El interés no se limitó a las búsquedas en línea. Seguidores de la serie comenzaron a publicar videos de visitas a la cascada en redes sociales. Especialistas en turismo valoraron que la visibilidad internacional podría fortalecer la llegada de visitantes a Islandia durante distintas épocas del año.

El fenómeno también alcanzó a Estados Unidos. La ficticia ciudad de Hawkins se ambientó en Atlanta, estado de Georgia, donde turistas recorren barrios utilizados como escenarios de grabación.

Durante la quinta temporada, la estación de radio WSQK 94.5FM, conocida como The Squawk, apareció en pantalla. La estructura se construyó en Chattahoochee Hills, en el condado de Fulton, una zona reconocida por sus senderos para caminatas.

La trama universitaria de Dustin Henderson, interpretado por Gaten Matarazzo, se grabó en la Universidad Oglethorpe, en Georgia. El campus destaca por su arquitectura gótica y su orientación en artes y ciencias liberales.

Otro punto identificado por los seguidores es el restaurante italiano Enzo’s, ubicado en Norcross. El local apareció en la serie bajo el nombre Dominick’s y sirvió como escenario para la relación entre Joyce Byers y Jim Hopper. El nombre también dio origen al seudónimo del personaje Dmitri Antonov.

