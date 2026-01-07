Actor de ‘Stranger Things’ abandona película con Pedro Pascal y Olivia Wilde

El actor pausó su participación en ‘Behemoth!’ para descansar y vivió un incidente inusual con un fanático que llamó la atención.

El actor David Harbour dejó el proyecto Behemoth!, dirigido por Tony Gilroy, debido a un fuerte agotamiento después del cierre de la última temporada de Stranger Things. Su salida se presentó mientras enfrentaba un episodio público confuso en un bar en California.

Según Variety, Harbour se sintió sobrecargado después de las extensas grabaciones de la serie de los hermanos Duffer. Por esa razón optó por abandonar el largometraje, que ya se encontraba en producción, para tomar un periodo de descanso.

La temporada final de la serie exigió un ritmo intenso para el elenco. El estreno ocurrió por etapas y generó numerosos compromisos de divulgación en distintos países. Fuentes cercanas al proyecto indicaron que ese ritmo impactó al actor.

Un representante de Searchlight Pictures confirmó que Harbour dejó su papel. El equipo reformuló el personaje, aunque el estudio no divulgó el nombre del actor que lo sustituirá.

El filme cuenta con Pedro Pascal, Olivia Wilde y Mateus Lillard en su elenco. El IMDb detalla que la historia sigue a un músico que retorna a Los Ángeles dentro de una familia dedicada a la música. El proyecto funciona como una declaración de amor al arte musical en el cine. Gilroy dirige, escribe y produce la producción.

Harbour habló en distintas ocasiones sobre su salud mental. Recibió diagnóstico de trastorno bipolar a los 26 años después de un episodio intenso. En 2022, comentó a Variety que deseaba un diálogo abierto sobre las condiciones mentales para que no se enfocaran únicamente en la tragedia.

La salida del proyecto ocurrió poco después de que se difundiera un incidente inusual con un fanático dentro de un pub en California. El medio TMZ mostró imágenes donde Harbour ingresó al local y salió poco después con un gorro en la mano, mientras retaba a alguien a “venir por él”. El cliente siguió al actor, reclamó el objeto y regresó al bar.

Una persona presente afirmó que Harbour arrojó el gorro al suelo y preguntó al grupo del fanático sobre la Guerra de Irak. Luego se mostró emocionado antes de arrodillarse para orar.

Fuentes próximas al actor explicaron que su trastorno bipolar pudo influir en la situación.

El actor pausó su participación en ‘Behemoth!’ para descansar y vivió un incidente inusual con un fanático que llamó la atención. (Toby Shepheard / AFP/Toby Shepheard / AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.