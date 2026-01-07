Viva

Actor de ‘Stranger Things’ abandona película con Pedro Pascal y Olivia Wilde

La estrella de ‘Stranger Things’ se retiró de una película con Pedro Pascal y Olivia Wilde tras sentirse abrumada. La decisión ocurrió en medio de señales de desgaste que llamaron la atención

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El actor pausó su participación en ‘Behemoth!’ para descansar y vivió un incidente inusual con un fanático que llamó la atención. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCStranger ThingsPedro PascalOlivia WildeDavid HarbourNetflix
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.