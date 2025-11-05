‘La Biblioteca Mágica’: el nuevo espacio del Museo de los Niños que convierte la lectura en una aventura

El Museo de los Niños inauguró la Biblioteca Mágica, un moderno espacio en el que grandes y pequeños podrán despertar su curiosidad, imaginación y, sobre todo, el amor por la lectura y los libros.

Este montaje museográfico es una nueva sala ubicada dentro del Castillo de los Sueños, que busca fomentar el hábito de la lectura en las familias y mostrar cómo, a lo largo de la historia, leer ha sido una herramienta clave para el conocimiento, la libertad de pensamiento y el progreso de la humanidad.

“La lectura es una puerta abierta a la imaginación y al conocimiento. Con este nuevo espacio queremos que las familias que visiten el Museo descubran de una forma colorida y mágica que leer es una maravillosa aventura que permite explorar, crear, soñar y divertirse”, expresó Ronny Jiménez Jiménez, director de Comunicaciones, Imagen y Marca del Museo de los Niños.

La sala se inspira en la historia de Liber, un libro abandonado que una niña exploradora encuentra por azar. Al abrirlo, descubre un universo de aventuras y comprende que los libros cobran vida cuando alguien los lee. Esta narrativa guía el recorrido de los visitantes e invita a cada niño y niña a convertirse en protagonista de su propia historia.

El recorrido inicia frente a una fachada inspirada en las clásicas librerías inglesas, que da paso a un ambiente cálido y luminoso: casi como se observa en las películas.

En el centro destaca un árbol de conocimiento, símbolo del crecimiento de la imaginación y la creatividad. A su alrededor se extiende una biblioteca con estantes coloridos, cojines para leer y zonas interactivas donde la lectura se mezcla con el juego y la tecnología.

Viaje interactivo por el mundo de los libros

La Biblioteca Mágica tendrá cuatro estaciones, todas dirigidas a fomentar la creatividad.

Entre ellos destaca la creación de cómics mediante un dispositivo digital que permite inventar personajes, escenas y diálogos. También existe una pizarra del borrado, además de un juego clásico para aprender nuevas palabras y ampliar el vocabulario.

Por otro lado, también habrá mesas con cubos para crear historias; estos permitirán combinar personas, lugares y acciones que llevan a inventar cuentos completamente originales.

Además, como parte de las actividades, el gran árbol de los cuentos será un espacio para escuchar historias en voz alta y participar de actividades grupales. También, en esa misma estación, habrá un Photobooth literario, que consiste en una cabina donde los visitantes se convierten en personajes de su propia historia.

Estos rincones buscan que la lectura se convierta en una aventura, la cual despierte la curiosidad por las páginas de los libros y que leer nunca sea visto como una obligación.

'La Biblioteca Mágica' del Museo de los Niños se inspira en la historia de Liber, un libro que cobra vida cuando alguien lo lee. (Cortesía/Cortesía)

Horarios y entradas

El público puede visitar la Biblioteca Mágica como parte del recorrido regular del Museo de los Niños. El horario es de martes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., y sábados y domingos de 9 a. m. a 5 p. m.

Las entradas tienen un valor de ¢2.500 para niños y ¢3.000 para mayores de 15 años, disponibles en la página boleteria.museocr.org o en la boletería física. Más información está disponible por medio de WhatsApp 7003-7070 o en Facebook Museo de los Niños CR.