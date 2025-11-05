Viva

‘La Biblioteca Mágica’: el nuevo espacio del Museo de los Niños que convierte la lectura en una aventura

Una sala interactiva con cuatro estaciones promueve el amor por los libros con tecnología, juegos y actividades para toda la familia

Por Fiorella Montoya
Las estaciones interactivas permiten crear cómics, inventar historias y participar en lecturas grupales.
Las estaciones interactivas permiten crear cómics, inventar historias y participar en lecturas grupales. (Cortesía/Cortesía)







