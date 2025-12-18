Viva

Kristin Cabot, ejecutiva captada en la ‘kiss cam’ de Coldplay, rompe el silencio y atribuye el episodio a un error tras consumir alcohol

Kristin Cabot relata las consecuencias personales y profesionales del video viral captado en un concierto de Coldplay y niega una relación con el exCEO

Por O Globo / Brasil / GDA
Un video en un concierto de Coldplay provocó la salida de dos ejecutivos y una ola de acoso digital, según el testimonio de Kristin Cabot.
