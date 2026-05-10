Kris Jenner confesó que usó Ozempic para bajar de peso, pero los efectos secundarios la enfermaron

Kris Jenner se sumó a la conversación sobre los medicamentos para bajar de peso, pero su experiencia con Ozempic dista de ser positiva. La empresaria y figura televisiva reveló que probó el fármaco cuando aún no era tan popular, y los efectos secundarios la obligaron a abandonar el tratamiento.

Durante una entrevista en el pódcast SHE MD, conducido por la ginecóloga Thais Aliabadi y la defensora de la salud femenina Mary Alice Haney, Jenner relató que el medicamento le provocó un fuerte malestar estomacal. Según explicó, las náuseas eran tan intensas que le impedían continuar con su rutina diaria de trabajo.

Ante esta situación, la matriarca del clan Kardashian decidió, junto a su doctora, explorar otras alternativas para el control de peso.

Jenner optó por las inyecciones de péptidos, una opción que —según sus propias palabras— marcó un cambio significativo en su bienestar. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que también ganaron popularidad en los últimos años por sus posibles beneficios en la pérdida de peso y el rendimiento físico.

Sin embargo, instituciones como la Asociación Médica Americana advierten que muchos de estos tratamientos aún carecen de suficiente evidencia científica y pueden implicar riesgos, desde molestias digestivas hasta complicaciones más serias como pancreatitis.

La empresaria también señaló que complementa este tratamiento con suplementos recomendados por su médica, entre ellos aceite de pescado y omega-3, lo que le permitió, según ella, mejorar su energía, especialmente durante sus largas jornadas laborales.

Recuerde que cualquier tratamiento para bajar de peso debe realizarse con supervisión médica, ya que cada organismo reacciona de manera distinta. Automedicarse o seguir recomendaciones sin respaldo profesional puede poner en riesgo la salud, por lo que siempre es importante consultar con un especialista.