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Kris Jenner confesó que usó Ozempic para bajar de peso, pero los efectos secundarios la enfermaron

La matriarca del clan Kardashian decidió, junto a su doctora, explorar otras alternativas para el control de peso

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Por Fátima Jiménez
Kris Jenner
Kris Jenner reveló que dejó Ozempic tras sufrir fuertes efectos secundarios que afectaron su rutina diaria. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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