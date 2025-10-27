‘KPop Demon Hunters’ se podrá ver en los cines de Costa Rica: estos son los detalles

Cinemark y Cinépolis tendrán funciones limitadas de “KPop Demon Hunters” en versión Sing-Along del 31 de octubre al 2 de noviembre.

KPop Demon Hunters, el filme que combina música y acción, tendrá funciones especiales en formato Sing-Along entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Esta presentación forma parte de un evento internacional por Halloween que se realizará en distintas regiones del mundo.

La cinta animada se proyectará en Cinemark y Cinépolis de Costa Rica durante tres días. El evento forma parte de un lanzamiento internacional con funciones especiales por Halloween.

Esta producción llega al país en formato Sing-Along, una versión donde el público puede cantar en la sala las canciones de la película junto a los personajes. Esta modalidad busca replicar el éxito del filme en otras regiones del mundo.

La historia sigue a un grupo de superestrellas del k-pop que esconden habilidades sobrenaturales. Con estos poderes, deben proteger a sus fanáticos de fuerzas oscuras y enfrentarse a una banda rival masculina con intenciones de conquista.

El elenco incluye a Arden Cho, Liza Koshy, May Hong, Ken Jeong y Maggie Kang, quien además comparte la dirección con Chris Appelhans.

En Costa Rica, la preventa ya se encuentra disponible en Cinemark a través de su sitio oficial y en la cartelera de Cinépolis, donde pueden reservarse las entradas para las funciones limitadas.

KPop Demon Hunters también se exhibirá en países como México, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Esta producción animada alcanzó notoriedad tras su estreno en Netflix, donde se convirtió en la más vista en su categoría.

Su banda sonora rompió récords globales al obtener disco de platino y acumular más de 7.000 millones de reproducciones.