‘KPop Demon Hunters’ regresa con funciones especiales en cines de Latinoamérica: fechas y países confirmados

La película de KPop Demon Hunters se exhibirá en cines de Latinoamérica con funciones para cantar. Vea cuándo, dónde y cómo participar.

La cinta KPop Demon Hunters regresará a las salas de cine en una versión sing-along, en la que el público podrá cantar los éxitos musicales del filme.

Esta experiencia se exhibirá solo por tres días, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, y llegará a varios países de Latinoamérica.

KPop Demon Hunters - Tráiler en español

En la región, las funciones estarán disponibles en México, Argentina, Costa Rica, Brasil y Chile, además de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Corea, España, Alemania, Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda.

Las presentaciones se realizarán en cines seleccionados y en las principales cadenas como AMC, Regal y Cinemark, según informó la productora.

Netflix invitó a los seguidores a asistir disfrazados como sus personajes favoritos.

Para prepararse antes del evento, la plataforma publicó videos con letras de canciones. El repertorio incluye temas como How It’s Done, Golden, Soda Pop, Takedown y Free.

Durante octubre, las artistas EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI se presentaron en televisión por primera vez juntas. Actuaron en Saturday Night Live y en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretaron Golden. En ese programa, Jimmy Fallon anunció que la banda sonora del filme recibió la certificación platino.

KPop Demon Hunters se consolidó como la película animada original más vista en la historia de Netflix, tras su estreno el 20 de junio. También se convirtió en la producción más popular de la plataforma.

Su banda sonora rompió récords. Colocó cuatro canciones en el Top 10 del Billboard Hot 100 al mismo tiempo, con Golden en la posición número uno. Hasta la fecha, la música ha superado los 7.000 millones de reproducciones globales.

La producción se realizó en conjunto con Sony Pictures Animation y estuvo dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, con guion de Danya Jimenez, Hannah McMechan, Kang y Appelhans.

El elenco de voces incluye a Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Byung Hun Lee.

Las canciones fueron interpretadas por EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, Andrew Choi, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Neckwav y Lea Salonga, con producción de TEDDY, 24, IDO, DOMINSUK, Jenna Andrews, Stephen Kirk, Lindgren e Ian Eisendrath. La música original fue compuesta por Marcelo Zarvos.

La película se encuentra disponible en Netflix, para quienes deseen revivir la historia antes de su paso limitado por cines.