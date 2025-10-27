Viva

‘KPop Demon Hunters’ regresa con funciones especiales en cines de Latinoamérica: fechas y países confirmados

‘KPop Demon Hunters’ vuelve a los cines con funciones limitadas. Vea si su país está en la lista

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La versión Sing-Along de KPop Demon Hunters llegará a cines de América Latina y otros países del 31 de octubre al 2 de noviembre.
La película de KPop Demon Hunters se exhibirá en cines de Latinoamérica con funciones para cantar. Vea cuándo, dónde y cómo participar. (Netflix/Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKPop Demon HuntersLatinoaméricaNetflixPelícula
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.