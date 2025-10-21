Viva

‘KPop Demon Hunters’ se podrá ver en los cines de México: estos son los detalles

Prepárese para cantar en el cine: ‘KPop Demon Hunters’ llega a México con funciones limitadas. Descubra fechas y cómo vivir la experiencia

Por Silvia Ureña Corrales
La cinta animada de KPop Demon Hunters se proyectará en México por tiempo limitado desde el 30 de octubre en formato Sing-Along.
La cinta animada de KPop Demon Hunters se proyectará en México por tiempo limitado desde el 30 de octubre en formato Sing-Along. (Netflix/Netflix)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

