‘KPop Demon Hunters’ se podrá ver en los cines de México: estos son los detalles

La cinta animada de KPop Demon Hunters se proyectará en México por tiempo limitado desde el 30 de octubre en formato Sing-Along.

La película KPop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras K-Pop, se proyectará en los cines de México.

El evento cinematográfico será limitado, ya que KPop Demon Hunters solo se proyectará en salas del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Este evento forma parte de una proyección mundial limitada por Halloween, en formato Sing-Along, que invita al público a cantar junto a los personajes de la historia.

La historia muestra a un grupo de ídolos del KPop que usan poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, mientras enfrentan a una banda rival de chicos que intenta apoderarse del escenario.

Las voces originales del grupo ficticio HUNTR/X incluyen a EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI, quienes también se presentaron recientemente en programas como Saturday Night Live y The Tonight Show. Allí se confirmó que la banda sonora alcanzó el disco de platino.

Desde su estreno, la película se posicionó como la más vista de Netflix en su categoría animada, y logró colocar cuatro canciones en simultáneo en el Top 10 del Billboard Hot 100, con Golden en la primera posición. La banda sonora acumula más de 7.000 millones de reproducciones globales.

El filme fue producido por Netflix junto a Sony Pictures Animation y dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans. El elenco vocal incluye a Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ken Jeong, Liza Koshy, Daniel Dae Kim y Byung Hun Lee.

La película también estará disponible en otros países como Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Reino Unido, España y Australia.

Para quienes deseen prepararse antes de asistir al cine, la cinta ya se puede ver nuevamente en Netflix, y están disponibles los videos con letras de canciones como Takedown, Soda Pop y How It’s Done.