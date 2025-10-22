‘KPop Demon Hunters’ regresa a los cines de Estados Unidos: vea cuándo y dónde

KPop Demon Hunters regresa a salas de Estados Unidos en versión Sing-Along por tres días a partir del 31 de octubre

La película KPop Demon Hunters, también conocida como Las guerreras K-Pop, se proyectará nuevamente en los cines de Estados Unidos como parte de un evento especial de Halloween.

Esta versión Sing-Along estará disponible en salas seleccionadas por tiempo limitado, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Los fanáticos podrán disfrutar de la cinta animada en formato 2D, con funciones en las principales cadenas del país: AMC, Regal y Cinemark, además de otros cines independientes. Puede visitar esta página para encontrar una función cercana.

La historia sigue a un grupo de ídolos del KPop que usan sus habilidades secretas para proteger al mundo de fuerzas sobrenaturales, mientras enfrentan a una banda rival.

La versión Sing-Along permitirá al público cantar en tiempo real canciones como Golden, Takedown y Soda Pop, que ya acumulan miles de millones de reproducciones globales.

Desde su estreno el 20 de junio, la película se convirtió en la cinta animada original más vista en Netflix, y su banda sonora alcanzó el disco de platino. Además, colocó cuatro temas en simultáneo en el Top 10 del Billboard Hot 100.

El filme fue dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, con producción de Netflix y Sony Pictures Animation. El elenco vocal incluye a Arden Cho, May Hong, Ken Jeong, Daniel Dae Kim, Ji-young Yoo y Byung Hun Lee.

Para quienes deseen practicar antes de la función, los videos con letras ya están disponibles en Netflix, donde también se puede ver la película completa en su versión original.