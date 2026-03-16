‘KPop Demon Hunters’ gana el Óscar 2026 a mejor película animada y confirma su dominio mundial

'K-Pop Demon Hunters' ganó el Óscar a Mejor Película Animada en 2026. Netflix confirmó una secuela tras su éxito histórico en streaming.

La película K-Pop Demon Hunters ganó el Óscar a mejor película animada durante la 98.° edición de los Premios de la Academia. La producción de Sony Pictures Animation y Netflix superó a varios títulos de grandes estudios y consolidó su impacto global.

La cinta fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. El filme logró imponerse a Zootopia 2 de Walt Disney Pictures, Elio de Pixar y la producción francesa Little Amélie or the Character of Rain de GKids.

La historia debutó en junio del 2025. Desde su estreno alcanzó cifras históricas en streaming. Netflix informó que la película superó los 500 millones de visualizaciones en la plataforma. Ese registro la convirtió en la producción original más vista en la historia del servicio.

El éxito del proyecto también impulsó la expansión de su universo narrativo. Netflix confirmó una secuela oficial. La empresa busca ampliar la historia del grupo HUNTR/X y su enfrentamiento contra la banda masculina Saja Boys.

El anuncio de la continuación se realizó el 12 de marzo del 2026. La compañía también confirmó el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans como directores del nuevo proyecto.

Netflix indicó que la secuela será la primera producción surgida del acuerdo exclusivo de varios años que ambos cineastas firmaron con la plataforma para desarrollar proyectos de animación.

El fenómeno de la película también se reflejó en la música. La banda sonora alcanzó posiciones destacadas en la industria. HUNTR/X se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en liderar el Billboard Hot 100 con la canción Golden.

Ese tema también obtuvo reconocimiento en la industria musical. La Academia de la Grabación registró la canción como ganadora en los Grammy del 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.