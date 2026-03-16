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‘KPop Demon Hunters’ gana el Óscar 2026 a mejor película animada y confirma su dominio mundial

La producción de Netflix y Sony superó los 500 millones de reproducciones y ya tiene secuela confirmada

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Por El Comercio / Perú / GDA y Silvia Ureña Corrales
KPop Demon Hunters regresa a salas de Estados Unidos en versión Sing-Along por tres días a partir del 31 de octubre
'K-Pop Demon Hunters' ganó el Óscar a Mejor Película Animada en 2026. Netflix confirmó una secuela tras su éxito histórico en streaming. (Tudum Netflix /Tudum Netflix)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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