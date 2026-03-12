Netflix confirma noticia sobre ‘KPop Demon Hunters’ que muchos fans esperaban

El universo de KPop Demon Hunters seguirá creciendo. Netflix anunció este 12 de marzo de 2026 una secuela de la película animada y confirmó el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans en la dirección del nuevo proyecto. Según la plataforma, esta será además la primera producción surgida del acuerdo exclusivo de varios años que ambos cineastas firmaron con la compañía para desarrollar historias de animación.

La decisión llega después del impacto global que tuvo la cinta desde su estreno en junio de 2025. Netflix informó que la película, coproducida con Sony Pictures Animation, superó los 500 millones de visualizaciones en la plataforma y se convirtió en la más vista en la historia del servicio.

El anuncio también se apoyó en el desempeño de su banda sonora. Netflix indicó que HUNTR/X se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en llegar al número uno del Billboard Hot 100 con Golden, mientras que la Academia de la Grabación registró esa canción como ganadora en los Grammy de 2026.

Netflix confirmó la secuela de KPop Demon Hunters y el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans tras el éxito global de la película animada. (Netflix /Tudum)

A ese recorrido se sumó la temporada de premios en cine. La Academia de Hollywood confirmó que KPop Demon Hunters obtuvo nominaciones al Óscar 2026 en mejor película animada y mejor canción original por Golden.

De acuerdo con Netflix, Kang planteó que todavía hay espacio para ampliar ese mundo y profundizar en sus personajes, mientras que Appelhans adelantó que la nueva película buscará desarrollar una siguiente etapa para Rumi, Mira y Zoey. La plataforma no divulgó una fecha de estreno ni detalles sobre la trama de la secuela.

“Como cineasta coreano, me siento inmensamente orgulloso de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado, y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el principio”, expresó Kang a Netflix.

La historia original sigue a HUNTR/X, un grupo de superestrellas del K-pop que combina su carrera musical con una identidad secreta como cazadoras de demonios. En la primera película, las protagonistas enfrentan a Saja Boys, una banda rival integrada por demonios disfrazados.

Netflix y Sony Pictures Animation señalaron que el siguiente paso será expandir la franquicia tras la respuesta del público en distintos mercados. Por ahora, la primera entrega continúa disponible en la plataforma mientras avanza la producción de la secuela.

“Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de cómo la música, la animación y la historia pueden integrarse”, indicó Appelhans a la plataforma.