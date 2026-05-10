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Kokushibo será el gran villano de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ Parte 2 y protagonizará la batalla más brutal

La segunda película de “Infinity Castle” centrará su historia en la poderosa Luna Superior 1 y su esperado combate contra varios pilares

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Por El Comercio / Perú / GDA
“Demon Slayer: Infinity Castle 2” se encuentra en producción. Su estreno podría darse en 2027, aunque otros cálculos apuntan al 2028 o 2029.
“Demon Slayer: Infinity Castle” Parte 2 mostrará el enfrentamiento de Kokushibo contra los cazadores más fuertes del anime. (Ufotable/Ufotable)







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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