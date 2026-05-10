Kokushibo será el gran villano de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ Parte 2 y protagonizará la batalla más brutal

“Demon Slayer: Infinity Castle” Parte 2 mostrará el enfrentamiento de Kokushibo contra los cazadores más fuertes del anime.

La segunda película de la trilogía Demon Slayer: Infinity Castle pondrá el foco en Kokushibo, la Luna Superior 1 y el demonio más poderoso después de Muzan Kibutsuji. Aunque el Rey Demonio sigue como el antagonista principal de toda la historia, cada entrega del arco final se concentra en diferentes enemigos antes del enfrentamiento definitivo.

La primera película destacó por las peleas de Tanjiro y Giyu contra Akaza, Zenitsu frente a Kaigaku y Shinobu ante Doma. La cinta rompió récords de taquilla y se convirtió en uno de los mayores fenómenos recientes del anime.

Ahora, Demon Slayer: Infinity Castle Parte 2 promete nuevos combates intensos. Entre ellos sobresalen las batallas de Kanao e Inosuke contra Doma, Mitsuri e Iguro frente a Nakime y el inicio del choque decisivo contra Kokushibo.

¿Quién es Kokushibo en Demon Slayer?

Antes de transformarse en demonio, Kokushibo era Michikatsu Tsugikuni, un cazador de demonios de la Era Sengoku. El personaje sentía una fuerte rivalidad con su hermano menor, Yoriichi Tsugikuni, considerado el espadachín más talentoso de la historia.

El miedo a morir joven por la marca de cazador y el deseo de superar a Yoriichi llevaron a Michikatsu a aceptar la propuesta de Muzan Kibutsuji. Tras convertirse en demonio, adoptó el nombre de Kokushibo.

El personaje destaca por su apariencia intimidante. Tiene seis ojos y domina la Respiración de la Luna, una técnica derivada de la Respiración Solar.

Además, posee habilidades avanzadas como el acceso al llamado “mundo transparente”, una capacidad que le permite anticipar movimientos y detectar puntos vitales de sus rivales.

La batalla más importante de Infinity Castle Parte 2

La película mostrará uno de los enfrentamientos más esperados por los seguidores del manga de Koyoharu Gotōge.

Kokushibo enfrentará a varios integrantes del Cuerpo de Cazadores de Demonios:

Muichiro Tokito

Gyomei Himejima

Genya Shinazugawa

Sanemi Shinazugawa

Este combate es considerado uno de los más intensos y emocionales de toda la obra debido al nivel de poder de la Luna Superior 1.

Las habilidades de Kokushibo

Entre las principales capacidades del personaje destacan:

Respiración de la Luna

Acceso al Mundo Transparente

Marca de Cazador de Demonios

Kyokokukamusari o Espada de Carne

o Espada de Carne Cuchillas de Luna Creciente

Manipulación de carne

Regeneración extrema

Absorción biológica

Resistencia a la marca

Aunque la secuela todavía no tiene fecha oficial de estreno, la expectativa crece entre los seguidores del anime por el debut completo de Kokushibo en pantalla.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.