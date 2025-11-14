Kim Kardashian habría mantenido un romance en secreto con Drake desde hace años, según medios

Radar Online afirma que Kim Kardashian y Drake tendrían una relación secreta. Temor a Kanye West sería la razón del silencio.

Una serie de publicaciones recientes y relatos de fuentes cercanas generaron especulaciones sobre un posible romance secreto entre Kim Kardashian y el cantante canadiense Drake. Según el sitio Radar Online, la socialité habría mantenido esta relación fuera del ojo público durante varios años.

La principal razón por la cual la empresaria de 45 años habría optado por el hermetismo en torno al supuesto vínculo con Drake sería su deseo de evitar conflictos con su exesposo, el también rapero Kanye West, con quien estuvo casada entre 2014 y 2022.

Durante ese matrimonio, Kim Kardashian tuvo cuatro hijos con Kanye West: North, de 12 años, Saint, de 9 años, Chicago, de 7 años y Psalm, de 6 años.

Publicaciones recientes en Italia habrían encendido los rumores

Según Radar Online, algunas fotografías compartidas en redes sociales en agosto y setiembre alimentaron las sospechas. En las imágenes, tanto Kim Kardashian como Drake aparecen en el lago de Como, en Italia, aunque en publicaciones separadas. Las coincidencias despertaron la duda de si ambos compartieron ese viaje.

Un contacto citado por el medio afirmó que personas cercanas a ambos sabían que la relación se habría mantenido discreta durante años. De acuerdo con esa versión, Drake habría optado por no exponer el vínculo sentimental, debido a que no soporta el espectáculo mediático.

Otras fuentes consideraron que el temor a la reacción de Kanye West justificaba el sigilo. Mencionaron que el rapero podría tener respuestas impredecibles, como ocurrió cuando atacó públicamente a Pete Davidson, quien salió con Kim Kardashian durante nueve meses en 2022.

Las pistas del pasado que ahora toman fuerza

El medio también recordó que, en 2015, Drake publicó una foto junto a Kris Jenner, madre de Kim Kardashian, en la que la calificó como su “favorita”. Ese mismo año, el artista asistió a la fiesta de Navidad organizada por la matriarca de la familia.

En 2023, Kanye West insinuó en redes sociales que su exesposa lo habría engañado con Drake durante su matrimonio. Kim Kardashian, en ese momento, respondió que su exmarido la acusó públicamente sin pruebas, cuando debía haber sido la persona que más la protegiera.

Además, Radar Online señaló que la canción Search and Rescue, lanzada por Drake, podría contener una referencia velada a Kardashian. En la letra, el cantante expresó su incertidumbre sobre cómo declarar su amor y dijo que sentía que Dios ponía su afecto a prueba.

Reacciones ante la posibilidad de una nueva polémica

Las fuentes consultadas por Radar Online coinciden en que la historia con Drake se habría mantenido en la sombra para evitar una posible tormenta provocada por Kanye West. Uno de los informantes comentó que la situación que enfrentó Pete Davidson fue un precedente suficiente para actuar con cautela.

La nota finaliza con la observación de que el historial con Kanye West ahuyentaría a posibles parejas interesadas en Kim Kardashian. Aunque ella es una de las figuras más populares del mundo del espectáculo, el comportamiento de su exesposo complicaría sus relaciones sentimentales.

Ni Kim Kardashian ni Drake se han pronunciado públicamente sobre la información publicada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.