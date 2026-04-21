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Kiki Berry, hija de Glenda Pereza, confirma nueva relación: ‘Estoy demasiado feliz’

La hija de Glenda Peraza dio a conocer la noticia un mes después de anunciar que terminó su última relación

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Por Fiorella Montoya
Kianny “Kiki” Berry fue víctima de una crueldad en redes que la llevó a tomar una decisión que nadie jamás pensó.
Kiki Berry, creadora de contenido e hija de Glenda Peraza, habló sobre su nueva relación. (Tomada de redes sociales )







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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