Kiki Berry, hija de Glenda Pereza, confirma nueva relación: ‘Estoy demasiado feliz’

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza y creadora de contenido, dio a conocer que se encuentra en una relación a poco más de un mes de haber aclarado que terminó su pasado noviazgo. Así lo confirmó en un video publicado en la plataforma TikTok.

“Voy a contestar cosas que normalmente mantengo muy en privado y definitivamente esta es la pregunta que más me han hecho”, en referencia a dudas sobre su estado sentimental.

“No estoy soltera, yo sé que me lo he tenido bien calladito, bien privado, pero qué te puedo decir, estoy demasiado feliz y estoy disfrutando demasiado esta nueva historia”, dijo en el video.

Además, añadió que luego va a presentar a este “súperpersonaje” y contestó a quienes le consultaron sobre cómo es llevar una relación con personas de un ambiente “tan diferente”.

“He topado con suerte, las personas que han estado conmigo en algún punto de mi vida siempre me han apoyado, respetado y entendido mi trabajo. Yo también, con el tiempo, he aprendido a separar ciertas cosas de mi vida con mi trabajo. Creo que por eso también soy un poco más reservada con respecto a ese tema”, afirmó Berry.

La noticia llega después de que ella aclarara que terminó su última relación, luego de que seguidores le consultaran si estaba saliendo con su mejor amigo, algo que ella desmintió.

Ahora, Berry se da una nueva oportunidad en el amor, aunque sin revelar el nombre de su nuevo novio.