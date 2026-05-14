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Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, presentó a este artista nacional como su nuevo novio

La creadora de contenido mostró al joven en un video que tuvo muchas reacciones, sobre todo por revelar un importante detalle familiar

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Por Fiorella Montoya
Kianny “Kiki” Berry se declaró afortunada por el Valentín que tiene en su vida y mientras se declaró así, presumió y lució sus curvas en un diminuto traje de baño.
Kiki Berry dio a conocer en medio del video que no le gusta el fútbol. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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