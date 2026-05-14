Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, presentó a este artista nacional como su nuevo novio

Kiki Berry dio a conocer en medio del video que no le gusta el fútbol.

Hace pocos días, la creadora de contenido Kiki Berry dio a conocer que se encuentra feliz y dándose la oportunidad de una nueva relación amorosa, aunque sin mencionar nombres. Sin embargo, recientemente publicó un video donde incluso muestra al jovencito que le robó el corazón y, para sorpresa de muchos, es un artista nacional.

En un video de TikTok fue donde confirmó la relación. “La que más odia el fútbol se enamoró de un ‘Fifas’ y ahora están llenando juntos el álbum del mundial”, escribió Kiki mientras se mostraba pegando postales junto al joven.

Cuando se conoció el noviazgo de Kiki, ella dijo: “Estoy demasiado feliz y estoy disfrutando demasiado esta nueva historia”. Además, añadió que luego va a presentar a este “superpersonaje”, que ahora se sabe se trata del artista nacional Xeuz.

Ese video no solo reveló a su nuevo novio, sino también una situación que despertó curiosidad entre sus seguidores, y es el hecho de que a Kiki no le guste el fútbol, siendo ella hija de uno de los exfutbolistas más reconocidos, Austin Berry.

Sobre esa situación, la creadora de contenido fue muy honesta: “Para la mala suerte de papi, a ninguna de mis hermanas ni a mí nos gusta”, escribió.