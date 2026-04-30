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Kiki Berry apuesta por el amor y su padre, Austin Berry, responde con este valioso consejo

La creadora de contenido dijo estar ‘demasiado feliz por esta nueva historia’

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Por Fiorella Montoya
Kianny y Austin Berry
Austin Berry dijo confiar en el criterio de su hija Kiki Berry para elegir amigos y pareja. (archivo)







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Kiki BerryAustin Berry
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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