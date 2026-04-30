Kiki Berry apuesta por el amor y su padre, Austin Berry, responde con este valioso consejo

Hace pocos días, la creadora de contenido Kiki Berry dio a conocer que se encuentra feliz y dándose la oportunidad de una nueva relación amorosa, aunque sin mencionar nombres. Es por ello que su padre, Austin Berry, se refirió al tema y manifestó que siempre busca la alegría de sus hijas.

“Es parte del proceso de vida de crecer, aprender y buscar su propia felicidad; que vaya adquiriendo, de cierta forma, experiencias. Es parte de la vida, es parte de ir teniendo relaciones e ir buscando su felicidad en ese aspecto”, comentó el exfutbolista en el programa De boca en boca, de Teletica.

Además, explicó que él siempre ha buscado desde la paternidad que sus tres hijas tengan la confianza de conversar sobre estos temas con él.

“Todas tienen muy buenos valores, yo creo que eso es lo más importante, y tener esa confianza en ellas, de que les lleguen a comentar a uno y, obviamente, aconsejarlas de que siempre tienen que estar felices con una persona que las haga felices, que las respete, que las valore”, añadió.

Además, indicó que respeta las decisiones que tomen sus hijas sobre sus relaciones personales.

“Si están con estas personas, es porque ellas ven algo bueno en esas personas y yo creo que eso es lo más importante. Simplemente, mi consejo hacia ellas es que se cuiden; si son amigos, pues por algo son amigos y en ese aspecto confiamos mucho en lo personal en cada una de ellas”, finalizó en sus declaraciones a Teletica.

Cuando se conoció el noviazgo de Kiki, ella dijo: “Estoy demasiado feliz y estoy disfrutando demasiado esta nueva historia”. Además, añadió que luego va a presentar a este “superpersonaje”.