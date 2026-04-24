Kiki Berry envía poderoso mensaje a Glenda Peraza: ‘Nunca me voy a cansar’

Kiki Berry y su madre Glenda Peraza con quien comparte constantemente en sus redes sociales.

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza y creadora de contenido, le envió a su madre un poderoso mensaje, luego de publicar una fotografía donde se muestra a la expresentadora posando en un estudio fotográfico.

Lo que Kiki le escribió conmovería a cualquier madre, pues fueron palabras de admiración y orgullo.

“Te amo mamita linda. Desde que tengo memoria, siempre he acompañado a mami a trabajar y honestamente siento que nunca me voy a cansar de hacerlo”, explicó la joven influencer, quien también tiene sus propios eventos y en ocasiones comparten juntas de su trabajo.

Además, agregó que su madre es uno de sus grandes motivos de inspiración, pero, sobre todo, la persona de quien más aprendizaje ha tenido en su vida.

“Cada día te admiro más. Nunca dejas de enseñarme algo nuevo y todo lo que soy tiene tanto de vos. Sos, sin duda, la maestra más grande de mi vida”, escribió en el posteo de Instagram mientras su madre sonreía para la cámara.

Kiki y Glenda han dejado ver en sus redes sociales que comparten una relación cargada de confianza, risas y mucha complicidad entre madre e hija.