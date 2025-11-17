Viva

Kiara y Karina darán concierto en Costa Rica: será una noche de amor y de despecho

Las artistas se presentarán en nuestro país el 30 de noviembre. Las entradas ya están a la venta

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Kiara Karina Concierto internacional 2025
Karina es una reconocida intérprete del pop romántico de los años 80 y 90. Ella se presentará en concierto, a finales de noviembre. (Cortesía Sinónimo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
KarinaKiaraConcierto internacionalConciertos 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.