Kiara y Karina darán concierto en Costa Rica: será una noche de amor y de despecho

Karina es una reconocida intérprete del pop romántico de los años 80 y 90. Ella se presentará en concierto, a finales de noviembre.

Dos divas del pop romántico en español se unirán en un concierto especial en Costa Rica, el cual estará cargado de amor y despecho. Kiara y Karina se presentarán en nuestro país el domingo 30 de noviembre en Nebula Center, en Heredia.

El espectáculo, que incluirá una marejada de éxitos que marcaron la historia de la música romántica en Latinoamérica, comenzará a las 7 p. m.

En el concierto se podrán escuchar canciones como Sé cómo duele, A quién, La noche es mágica, Qué bello y Quiero un ángel, agregó la organización del show.

Kiara, quien dio su voz a grandes éxitos de las telenovelas noventeras, también es actriz. La artista cantará en Costa Rica en el concierto que está programado para realizarse en Nebula Center. (Cortesía Sinónimo)

Las entradas para este concierto están a la venta en el sitio tickz.cr.

Los precios y localidades son:

General: ¢35.000.

Preferencial: ¢55.000.

VIP: ¢75.000.

A estos montos se les deben de sumar los cargos por servicios. Si desea reservación, puede hacerlo al teléfono 7042-2117.