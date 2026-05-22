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Khloé Kardashian recibe críticas tras hacerle una cirugía ilegal en sus gatos: activistas la califican de cruel

Khloé Kardashian enfrentó una ola de críticas tras admitir que sometió a sus gatos a una cirugía prohibida en California

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Por O Globo / Brasil / GDA
PETA y usuarios en redes sociales criticaron a Khloé Kardashian por practicar una cirugía prohibida en sus mascotas.
PETA y usuarios en redes sociales criticaron a Khloé Kardashian por practicar una cirugía prohibida en sus mascotas. (JASON MENDEZ/Getty Images via AFP)







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