Keylor Navas se luce en foto junto a reconocido actor y rapero: esta fue la razón

El arquero costarricense fue delatado por diversas fotografías que fueron posteadas en internet

Por Fiorella Montoya
Keylor Navas fue visto junto al rapero mexicana Santa Fe Klan y el actor Alejandro Nones.
Keylor Navas fue visto junto al rapero mexicana Santa Fe Klan y el actor Alejandro Nones. (Instagram Alejandro Nones/Instagram Alejandro Nones)







