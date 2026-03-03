Keylor Navas se luce en foto junto a reconocido actor y rapero: esta fue la razón

El arquero costarricense Keylor Navas sorprende por sus grandes apariciones en el terreno de juego, aunque también es conocido por ser amante de otros deportes y acudir a disfrutarlos. Justamente, en ese tipo de eventos, es donde se topa y comparte con otras figuras mundiales.

Aunque el portero no publicó nada en sus redes sociales, los otros famosos con los que se le vio sí lo hicieron; por ejemplo, el caso del reconocido actor y productor venezolano Alejandro Nones, quien posteó una fotografía en Instagram junto al halcón tico.

Nones es reconocido por participar en diversas telenovelas como Pacto de sangre, Corona de lágrimas, ¿Quién mató a Sara? y La piloto. En la fotografía también se puede observar al exjugador mexicano Rafa Márquez y al rapero Santa Fe Klan.

La razón que los unió en un mismo lugar fue un evento de artes marciales mixtas (UFC), deporte que le llama muchi la atención al costarricense, pues en otras ocasiones se le ha visto disfrutando de estas peleas.