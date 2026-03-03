‘Keylor Navas, fuera ya’: periodista de Teletica critica a colega que preguntó a Fernando Batista si lo convocará

Una pregunta de un periodista en la presentación de Fernando Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica no le gustó a un colega de Teletica, quien arremetió ante la consulta del comunicador.

Estefan Monge, de Grupo Extra, le preguntó a Batista si ya posee una lista para los juegos amistosos de este fin de mes y si entre esa lista se contemplaría a Keylor Navas.

“Yo no voy a cuestionar ni criticar la línea editorial de los distintos colegas que van a las conferencias de prensa, pero me parece que es hora de superar varias cosas. Consultarle a Fernando Batista por Keylor Navas ya es un asunto de tema pasado”, dijo Christian Sandoval esta mañana durante la transmisión de Teletica Radio.

Para Christian, en caso de que Costa Rica clasifique al Mundial del 2030, la edad de Keylor jugaría en su contra.

“Ya hay que dejar eso de lado. Keylor Navas llegaría eventualmente con 43 años al próximo Mundial. Keylor Navas, fuera, fuera ya. Ya olvidémonos de todo eso, pensemos en el proceso del 2030. Es un proceso largo, en el que tenemos que sacar resultados no de manera inmediata, porque es algo que se tiene que ir construyendo con la Selección Nacional”, comentó Christian.

Sandoval añadió que es el momento de olvidarse de ciertos futbolistas.

“Si tuvimos que recurrir a ellos en la eliminatoria, fue porque no había de dónde agarrar, pero hay que ir superando etapas para no seguir quedándonos en el camino”, indicó Christian Sandoval.

Para Christian Sandoval, Keylor Navas, ya debe ser tema del pasado en la Selección Nacional. (Captura de video/Captura de video)

Gustavo López, quien estaba en el programa junto a Sandoval y Andrés González, dio su opinión sobre el tema.

“Yo creo que tenemos una malformación, y eso viene desde la época de nosotros. No son necesariamente los periodistas de hoy, porque antes, cuando nos mandaban (a reportear), había que ir a sacar un titular, no likes, porque ni existían las redes sociales. Esa malformación de crear, a veces innecesariamente, un sensacionalismo quedó. Tratá de que te diga que sí va a convocar a Keylor o que te diga que no lo llama, porque ese es el titular. Pero tal vez el Bocha dice cosas más importantes que aludir a Keylor”, resaltó Gustavo López.

Ante la pregunta de Estefan Monge sobre si Keylor Navas estará en sus planes, Fernando Batista respondió:

“Keylor es un gran profesional. Acá comienza un proceso nuevo y, en algún momento, hablaré con él, porque merece mi respeto por su trayectoria, por todo lo que hizo no solo a nivel personal, sino también con la selección. Hoy las puertas de la Selección están abiertas y, a medida que comience a pasar el tiempo, lo iremos viendo y tomaremos decisiones sobre quién puede estar y quién no”, destacó el seleccionador.

Fernando Batista (derecha), junto a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, durante su presentación como nuevo seleccionador nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego, tras la opinión de Gustavo López, Christian Sandoval se refirió a lo que expresó Batista sobre Navas.

“No vas a echarte encima a la figura más rimbombante que ha tenido el fútbol nacional en su historia, y yo hubiera respondido lo mismo”, dijo Christian Sandoval.