Keyla Sánchez sufre consecuencias de ‘estrés extremo’ en su rostro: ‘Tengo la boca en carne viva’

Keyla Sánchez sorprendió a sus seguidores al mostrar una consecuencia física del estrés que, según contó, reapareció después de varios años sin manifestarse de forma tan intensa.

La presentadora costarricense, que acaba de terminar su participación como presentadora de la primera temporada de Batalla de karaoke, de Teletica, explicó mediante sus historias de Instagram que actualmente tiene un fuerte fuego en los labios, una reacción que asocia con momentos de alta tensión en su vida.

“Como pueden notar, tengo la boca en carne viva, tengo un ultramegahiperfuego gigante y es parte de cómo yo libero el estrés. Tenía años de que no se me hacía uno así”, relató.

Sánchez aseguró que este tipo de afección suele aparecer cuando alcanza niveles extremos de presión.

“A mí se me hace cuando ya llego como al nivel de estrés extremo y la forma de liberar mi cuerpo es con fuegos en los labios”, comentó.

La comunicadora explicó que, aunque ya está bajo tratamiento, decidió hablar abiertamente del tema luego de recibir numerosos mensajes de personas preocupadas por la apariencia de su labio.

“Ya tomé pastillas, ya me estoy poniendo crema. Es parte de, este es mi síntoma de que estoy reestresada o estaba reestresada... Son muchas cosas al mismo tiempo, mucho corre, corre. Quiero que todo salga bien; mi nivel de perfeccionismo colapsa, pero no es nada”, dijo.

Keyla Sánchez mostró cómo el estrés le afecta uno de sus labios. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Lejos de ocultar la situación, Sánchez afirmó que decidió mostrarse tal como está, una actitud que considera parte de un proceso de aceptación personal.

“En otro momento ni siquiera salgo por aquí porque me da pena, porque me da vergüenza. Me hubiese sentido incómoda, pero es parte de. Hay gente que tal vez el estrés lo libera con contracturas, que también yo me contracturo demasiado; con un brote de acné, con alergias en la piel. A mí así”, explicó.

Pese a la molestia física, la presentadora destacó que atraviesa un momento positivo en otros aspectos de su vida y envió un mensaje de bienestar a sus seguidores.

“Hay que abrazarse y aceptarse tal y como es. En este caso yo estoy así, pero también estoy muy feliz”, manifestó.

Además, adelantó que continuará apareciendo en sus publicaciones mientras se recupera de la lesión.

“Mientras no se me cure, así se va a ver y así voy a salir. Así es lo que hay... Con mi boquita destruida”, afirmó.