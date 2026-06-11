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Keyla Sánchez sufre consecuencias de ‘estrés extremo’ en su rostro: ‘Tengo la boca en carne viva’

La presentadora mostró cómo la situación le ha afectado y contó que, probablemente, en otro momento de su vida no grabaría el video por ‘vergüenza’

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Por Fiorella Montoya
Keyla Sánchez, presentadora de Batalla de Karaoke de Teletica
Keyla Sánchez decidió hablar sobre el problema que enfrenta su rostro. (Instagram)







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Keyla Sánchez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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