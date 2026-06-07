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Keyla Sánchez revela cuál es el compromiso más grande que tiene con su expareja Carlos Hernández

La presentadora dedicó un sentido mensaje sobre cómo es la relación con el padre de su hijo

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Por Fiorella Montoya
Keyla Sánchez y Carlos Hernández
Keyla Sánchez y Carlos Hernández han compartido diversas actividades juntos. (Instagram)







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Keyla SánchezCarlos Hernández
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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