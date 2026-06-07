Keyla Sánchez revela cuál es el compromiso más grande que tiene con su expareja Carlos Hernández

Keyla Sánchez tuvo un fin de semana cargado de emociones y actividades, pues celebró el cumpleaños número 12 de su hijo Thiago, y aprovechó la ocasión para escribir un sentido mensaje sobre lo que esto significa para ella y su expareja Carlos Hernández.

El mensaje llegó a raíz de una publicación en redes sociales en cuya fotografía posan los tres juntos.

“No importa cómo cambien los caminos de la vida, hay algo que siempre será nuestra prioridad: Thiago. Carlos y yo compartimos el compromiso más importante de todos: hacer todo lo necesario para que nuestro hijo crezca rodeado de amor, apoyo, respeto y momentos felices”, escribió.

Además, reafirmó ante sus seguidores lo que por años ha mostrado: que mantiene una relación cercana con el exjugador y padre de su hijo.

“Porque más allá de cualquier circunstancia, seguimos siendo un equipo cuando se trata de verlo sonreír, cumplir sus sueños y construir recuerdos que llevará en su corazón para siempre. Y al final, eso es lo que realmente importa: un hijo amado, seguro y feliz”, añadió.

Ambos han manejado la relación de forma cercana por el cariño que le tienen a su pequeño; no solo se han reunido en fiestas de cumpleaños, sino que incluso han hecho viajes juntos.

“Sí se puede llevar una relación sana, sólida y de respeto donde existe un hijo de por medio”, finalizó Keyla en su mensaje.