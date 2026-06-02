Keyla Sánchez finaliza programa en Teletica con emotivo mensaje: ‘Nos vemos en la próxima aventura’

La presentadora Keyla Sánchez terminó un formato más en Teletica luego de su participación en el programa Batalla de karaoke, y con sentidas palabras agradeció la oportunidad y adelantó que ella y sus seguidores se verán en una “próxima aventura”.

“8 semanas, cientos de historias, muchísimas emociones y una experiencia que guardaré para siempre en mi corazón”, escribió la presentadora con una serie de fotografías que muestran su paso por el formato de Canal 7.

Sánchez manifestó para ella fue un honor haber formado parte del estreno del programa.

“Gracias por permitirme entrar a sus hogares cada domingo y por todo el cariño que me regalaron durante estas 8 semanas. Me llevo momentos inolvidables, la satisfacción de haber sido testigo de sueños que se hicieron realidad frente a nuestros ojos y un corazón lleno de agradecimiento”, afirmó.

Además, agregó: “El escenario se apaga, pero los recuerdos, las canciones y las emociones se quedan para siempre. ¡Nos vemos en la próxima aventura!”.