Keira Knightley se disculpa por participar en proyecto de ‘Harry Potter’ sin conocer boicot a J.K. Rowling

Keira Knightley se disculpó por colaborar con J.K. Rowling sin saber del boicot por sus comentarios sobre la comunidad trans.

La actriz Keira Knightley pidió disculpas luego de prestar su voz para un nuevo proyecto de la saga Harry Potter, sin conocer que la autora J.K. Rowling enfrentaba un boicot por sus posturas sobre la comunidad trans.

Knightley, de 40 años, participó en las versiones en audio de los libros creados por Rowling. En estas grabaciones interpretó a Dolores Umbridge, una de las principales antagonistas de la serie literaria. El personaje apareció por primera vez en el libro Harry Potter y la Orden del Fénix.

La artista británica fue consultada por el sitio Decider sobre su implicación en el proyecto, en medio del rechazo que enfrenta Rowling por sus declaraciones. Respondió que no estaba al tanto del boicot y ofreció disculpas públicas.

Afirmó que se vive en una época donde las personas tienen opiniones distintas y que se necesita buscar formas de convivir con respeto.

El personaje de Dolores Umbridge fue interpretado en el cine por Imelda Staunton en la película estrenada en 2007.

Varios actores de la franquicia cinematográfica de Harry Potter han rechazado los comentarios de Rowling. Entre ellos figura Daniel Radcliffe, quien dio vida al protagonista de la saga. El actor manifestó que considera a las mujeres trans como mujeres y aseguró que cualquier declaración contraria a eso borra su identidad y dignidad.

La controversia en torno a Rowling se intensificó recientemente tras un intercambio con Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger. La actriz comentó en una entrevista que aún puede respetar a Rowling, aunque no comparta sus ideas sobre los derechos trans.

Ante esas declaraciones, Rowling respondió que Emma Watson nunca ha vivido su adultez sin el respaldo de la fama y la riqueza.

