Keanu Reeves revela por qué Alexandra Grant es ‘fácil de amar’ tras una curiosa confesión sobre su relación

Keanu Reeves y Alexandra Grant compartieron detalles de su relación. La artista aseguró que su obra refleja una etapa más feliz.

Keanu Reeves describió a su pareja, la artista plástica Alexandra Grant, como una mujer “fácil de amar” durante una conversación con la revista People. La declaración surgió después de que ella se definiera de la misma manera en un evento benéfico realizado el sábado 30 de mayo en el Museo de Arte Contemporánea (MOCA) de Los Ángeles.

El actor de 61 años asistió a la actividad junto con Grant. Durante el encuentro, la artista afirmó que se considera una mujer fácil de amar.

Ante esa declaración, la revista consultó a Reeves si compartía esa opinión. El protagonista de las sagas John Wick y Matrix respondió de forma categórica que sí.

La relación entre Reeves y Grant se remonta a 2009. Según la información publicada por People, ambos fueron presentados por amigos en común.

Con el paso de los años, desarrollaron varios proyectos juntos. Reeves publicó dos poemas en libros editados por Grant. Más adelante, en 2017, fundaron la editorial de libros de arte X Artists Books.

La pareja hizo público su romance en 2019.

Durante la misma conversación con People, Grant también habló sobre la influencia que la relación tuvo en su trabajo artístico.

La artista sostuvo que sus pinturas adquirieron un tono más feliz. Además, reconoció que ese cambio resulta evidente en su obra.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.