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Keanu Reeves pide clemencia para director condenado por gastar $11 millones de Netflix en lujos y apuestas financieras

El actor respaldó al cineasta ante un juez federal mientras enfrenta posibles penas de hasta 20 años por fraude y lavado de dinero

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Por La Nación / Argentina / GDA
El actor canadiense Keanu Reeves asiste al estreno de Outcome, de Apple TV, en Nueva York, el 6 de abril de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
El actor canadiense Keanu Reeves asiste al estreno de Outcome, de Apple TV, en Nueva York, el 6 de abril de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP). (ANGELA WEISS/AFP)







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