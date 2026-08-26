Katherinne González, de ‘Pelando el ojo’, vuelve a sufrir una sensible pérdida: ‘No imaginé sentir este dolor tan pronto’

La imitadora de Pelando el ojo, Katherinne González, informó la noche del martes sobre el fallecimiento de su abuelo paterno, Luis Jacobo González Benavides, a los 95 años.

La artista compartió la noticia mediante una publicación en redes sociales, acompañada de fotografías en las que aparece junto a su abuelo en diferentes etapas de sus vidas. González lo llamaba cariñosamente “Popo”, un apodo que, según relató, nació cuando ella era apenas una bebé.

“Te amaré por siempre, Popo”, escribió al inicio de su mensaje, en el que recordó el afecto, apoyo y enseñanzas que recibió de su abuelo.

González describió a Luis Jacobo como una de las personas que más la consintió y que siempre creyó en sus sueños. “Me enseñó a cuestionarme las cosas, a estudiar, a tener curiosidad y a aprender un poquito de todo”, expresó.

Entre los recuerdos que compartió, la imitadora mencionó que su abuelo la ayudaba con sus tareas de arquitectura, le compraba materiales para elaborar maquetas y le regaló su primer escalímetro. También evocó las tardes en las que escuchaban música de Carlos Gardel, Julio Jaramillo y Memo Neyra, además de la lectura conjunta de la saga Los juegos del hambre y las películas y series que disfrutaban en familia.

“Siempre admiré su sabiduría e inteligencia. Todas las historias que me contó las guardaré siempre en mi memoria y corazón”, añadió González.

La actriz e imitadora de 'Pelando el ojo' recordó a su abuelo como una figura fundamental en su vida y formación. (Tomada de redes sociales )

Pérdida familiar seguida

El fallecimiento de Luis Jacobo González ocurre poco más de un año después de la muerte del padre de la artista, Luis Enrique González Villalobos, quien murió el 30 de abril de 2025, a los 63 años.

Por ello, Katherinne González aseguró que la despedida de su abuelo, a quien consideraba “su segundo papá”, representa un nuevo y profundo golpe para su familia.

“Hoy, de una manera tan inesperada, me toca despedirme de él. De mi abuelito, de mi segundo papá. Y a tan solo un año de haber perdido a mi papá, hoy me toca enfrentar nuevamente un dolor que jamás imaginé volver a sentir tan pronto”, manifestó.

Al cerrar su publicación, la imitadora expresó consuelo al pensar que su padre y su abuelo están juntos: “Ya ahora sé que están juntos y me cuidan desde el cielo. Te amaré por siempre, Popo”.