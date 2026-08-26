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Katherinne González, de ‘Pelando el ojo’, vuelve a sufrir una sensible pérdida: ‘No imaginé sentir este dolor tan pronto’

El fallecimiento se produce un año después de la muerte de su padre

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Por Fátima Jiménez

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Katherinne González
Katherinne González compartió fotografías junto a su familiar para despedirlo en redes sociales. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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