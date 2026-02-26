Viva

Katherine Heigl revela la razón que la hizo dudar antes de despedirse de Eric Dane

La actriz explicó su silencio tras la muerte del recordado Dr. Mark Sloan y compartió un poema que marcó su duelo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El actor Eric Dane, la actriz Katherine Heigl y el actor James T. Pickens llegan al estreno de «Dreamgirls», de Paramount Pictures, en el Wilshire Theatre el 11 de diciembre de 2006 en Los Ángeles, California.
Heigl detalló por qué evitó pronunciarse de inmediato tras la muerte de Dane y citó un poema que marcó su proceso de duelo. (MICHAEL BUCKNER/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEric DaneKatherine Heigl
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.