Katherine Heigl revela la razón que la hizo dudar antes de despedirse de Eric Dane

Heigl detalló por qué evitó pronunciarse de inmediato tras la muerte de Dane y citó un poema que marcó su proceso de duelo.

La actriz Katherine Heigl explicó por qué dudó antes de publicar un mensaje tras la muerte de su excompañero de Grey’s Anatomy, Eric Dane, quien falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años. El actor enfrentó durante 10 meses la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA.

Heigl, quien interpretó a la Dra. Izzie Stevens en la serie, indicó en sus redes sociales que debatió durante días si debía expresar su dolor de forma pública. Señaló que no se siente cómoda viviendo el duelo ante otros y que suele compartir sus lágrimas y recuerdos solo con personas cercanas o en privado. Agregó que el silencio podría interpretarse como falta de afecto, lo cual no correspondía a la realidad.

La actriz de 47 años, reconocida además por las comedias románticas Ligeramente embarazada (2007) y 27 bodas (2008), dirigió también unas palabras a Rebecca Gayheart, esposa de Dane, y a las dos hijas de la pareja. Manifestó que ninguna frase resulta suficiente ante una pérdida de esa magnitud y que las expresiones habituales de condolencia parecen insuficientes frente al dolor.

Como parte de su homenaje, Heigl citó el poema Nothing Gold Can Stay, del escritor Robert Frost. Indicó que ese texto le brindó paz cuando perdió a alguien cercano. Señaló además que lleva tatuado el poema con la letra de sus padres como recordatorio de que los momentos valiosos merecen ser apreciados.

El poema alude a la fugacidad de lo valioso y a la imposibilidad de retener lo que es precioso. A partir de ese mensaje, Heigl afirmó que nunca olvidará lo mejor de Eric Dane y que agradece el tiempo que compartió con él en los sets del drama médico.

La actriz cerró su publicación con un mensaje dirigido al actor, en el que pidió que Dios lo acompañara en su nueva etapa.

Tras el mensaje, Heigl se sumó a otros integrantes del elenco que también reaccionaron a la muerte de Dane. Patrick Dempsey, quien dio vida al Dr. Derek Shepherd en la serie, se refirió al fallecimiento durante el programa The Chris Evans Breakfast Show.

Dempsey expresó que le resultó difícil poner en palabras la pérdida y que siente tristeza por los hijos del actor. Recordó el sentido del humor de Dane y destacó que ambos conectaron desde el inicio de su trabajo conjunto.

El actor subrayó además el papel que tuvo Dane en visibilizar la ELA. Indicó que su excompañero realizó una labor relevante para generar conciencia sobre esa enfermedad y calificó como valiente su actitud en los últimos días.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.