Katherine Campbell dio gran ayuda a concursante de ‘Mira quién baila’ que vivió duro momento

Katherine Campbell ha sido una de las participantes más elogiadas de 'Mira quién baila'. No obstante, ahora enfrenta una nominación en el programa de Teletica.

Katherine Campbell podría despedirse este domingo de Mira quién baila, pues se enfrenta en zona de nominación a Ítalo Marenco, uno de los concursantes más populares del programa de Teletica.

Sin embargo, al margen de lo que elija el público, lo cierto es que la participación de Campbell, quien entró con bajo perfil, fue más que destacada. Ahora, trascendió que su huella no estuvo solo en la pista de baile, sino también fuera de esta.

La concursante, quien es doctora en terapia física, subió un video junto a Neto Rangel, en el que comentan que el DJ brasileño fue atendido de una lesión en la espalda en la clínica de Campbell.

Rangel agradeció el trato que le brindaron y mostró que tuvo una gran mejoría, luego del susto que se llevó hace un par de semanas, el cual incluso le impidió participar en una de las galas.

“Me trataron superbién, me pusieron láser, un láser que solo ahí hay. No sé qué tiene ese láser que es un milagro. Me lo ponía y no duele nada. Eso es lo más bueno, uno se asesta y casi me duermo, más que estaba cansadito de tanto ensayo”, dijo el participante.

El pasado 26 de octubre, Neto Rangel vivió un duro momento y rompió en llanto en un ensayo previo al programa. Entre lágrimas, anunció en un video que se había lesionado la columna.

“Yo ya sé el proceso de recuperación que se viene y no es tan fácil. Nada más pedir disculpas a la gente que me ha estado apoyando, a Jaz (su coreógrafa) que ha hecho todo por mí, pero lo que viene ahorita no es fácil”, expresó consternado en aquel entonces.